KOMENTÁŘ: Seš dementní hovado, co má místo mozku lečo a sra*ky. Můžeme demonstranty „proti bídě“ nazývat primitivy?

Po zveřejnění tohoto článku mi přišlo mnoho reakcí. Zejména od lidí, kteří sympatizují s Jindřichem Rajchlem. Plné znění jednoho z mailů je takové: „Chalupo Ty seš fakt dementní hovado co má místo mozku lečo a sračky. Když to není kydání hnoje na Babiše tak teď je to zaser Rajchl. seš bezpáteřní hovado a jen pára s novinářskýho hovna kterému by to kousavý měl někdo otočit dozadu. Nekouříš náhodou toho zmrda Fialu nebo českýho Himmlera v podání Rakušana?Tebe ty zmrde potkat dostal bys dělo za ty kecy k těm demonstrantům v neděli, já tam byl. A že Ti ty dobytku nevadí ten fašistickej hadr na Muzeu? Aby jste se z těch ukrajinských přivandrovalců už neposrali kreténe.“ Inteligentní čtenář promine, pro kontext je důležité redakčně nezasahovat. Mimochodem, mail přišel z adresy japan.dog, tedy jde zřejmě o velkého vlastence.

Co bylo na Václaváku za lidi?

Po přečtení výše uvedeného (a dalších) mailů je na místě se ptát – byli na Václaváku primitivové? Můžeme lidi demonstrující „proti bídě“ takto nazývat? Osobně jsem vyhodnotil, že je takto pojmenovat mohu. Pro mě jsou to primitivové z několika důvodů:

Bída u nás není – kdo tvrdí, že u nás bída je, není zcela zdráv, nebo je elementárně hloupý.

Argument „Zastavte pomoc Ukrajině“ je nebezpečný, hloupý a opět značí, že ten, kdo ho vyřkne, není zcela při smyslech a zdráv.

Argument „Chceme mír“ v souvislosti s předchozím bodem je absolutním nepochopením situace. Opět značí, že ten, kdo takto mluví, není v pořádku.

„Politici musí nést plnou odpovědnost za újmu, kterou způsobili na majetku vás, občanů České republiky,“ vykřikoval dav na Václaváku – ne, to opravdu nemusí. A pokud ano, lidé, jako je například Andrej Babiš, už by dávno museli sedět (a mnozí před ním – Zeman, Klaus apod).

„Vláda se má o své občany postarat, musí jim zajistit důstojný život,“ vyřvával dav. Ne, opravdu nemusí. Od toho vláda není. Za ubohé životy lůzy vláda nenese žádnou odpovědnost. Doporučuji primárně přestat hulit, chlastat a začít se aktivně zajímat o život kolem sebe. Ne tím, že budu křičet nesmysly, ale že se zapojím do kultivace prostředí kolem.

Ti, kdo na Václaváku mluvili z pódia, jsou vesměs spíše dosti ujetými kazateli a prospěcháři, nikoli lidmi, kteří by měli být následováni (doporučuji nastudovat jejich životopis).

Na demonstracích se scházejí stále stejní lidé, kteří budou protestovat vždy, protože se tím a) obohacují, b) své podělané životy řeší takto. Je to určitá subkultura, která vznikla jako důsledek masivního šíření dezinformací a propagandy. Šli proti islámu, migraci, rouškám, vakcínám. Dnes je na programu Ukrajina a ekonomická témata, takže šup, pojďme se vyřvat.

Asi bych mohl pokračovat dále. Ale je to zbytečné. Tedy – nazývat lidi primitivy je nekorektní, ale v některých případech podle mého názoru v pořádku. Možná je na místě použít i vulgárnější pojmenování.

Srovnání s Francií neobstojí

Také mi bylo jako argument předkládáno srovnání s Francií. Že tam jsou demonstrace masivnější a „počkej, až to přijde sem“. Pro mě to není relevantní. I proto, že sem „to“ nepřijde.