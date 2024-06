Krymský most vyletí do povětří, slibují Ukrajinci. Generál Šedivý varuje před další chybou

Pro Kyjev je most nenáviděným symbolem ilegální anexe Krymu. Zničení mostu by posílilo ukrajinskou kampaň za osvobození poloostrova a zvýšilo morálku na bojišti i mimo něj, ukrajinské síly jsou v poslední době spíš na ústupu. Naopak pro Vladimira Putina je most hmatatelnou připomínkou toho, co považuje za jeden ze svých největších politických úspěchů: „Připojení“ Krymu k Rusku v roce 2014 pomocí speciálních jednotek a falešného referenda.

Ukrajinci nesmí vyzradit plány dopředu

Třetí útok na Krymský most je zřejmě nevyhnutelný, což potvrdila i ukrajinská vojenská rozvědka s tím, že most vyletí do povětří. „Uděláme to v první polovině roku 2024.“ Čas se tedy krátí. Ukrajina v posledních týdnech provedla sérii útoků na ruské ropné rafinérie a přístavy. Zasáhla například rafinérii a továrnu na drony v průmyslové oblasti Tatarstánu. Vše může být jen „předehra“ k totálnímu útoku na nenáviděný most. Pak teoreticky může následovat i dobytí celého Krymu.

„To může mít význam rovnající se konečnému vítězství nad Ruskem, i kdyby se v jiných částech Ukrajiny nepodařilo Rusy vytlačit za mezinárodně uznávanou hranici. Jenomže to je zároveň chyba, které se ukrajinské politické vedení dopouští,“ uvedl pro Čtidoma.cz bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR, generál Jiří Šedivý. Poukazuje na to, že se už v minulosti Ukrajinci dopustili chyby, protože svoje plány avizovali dopředu. „Ukrajinská ofenziva ve směru Cherson–Krym byla veřejně známá. Rusové tak měli možnost se připravit a vybudovat silnou obranu. A jak to dopadlo, všichni víme, Ukrajinci neuspěli.“

Navíc ani zbraně dodávané Západem nejsou zárukou úspěchu. „Je to tak. Navíc Krym může válku rozhodnout i v tom negativním pojetí. Tedy, že ukrajinská armáda v boji o Krym ztratí až příliš mnoho sil, které jí později budou chybět na osvobození dalších území,“ doplnil generál Šedivý.

Připravují si Ukrajinci půdu?

Je ale možné, že Ukrajinci se ve vedení války poučili. Není totiž zcela jasné, jak by měl útok na Krymský most proběhnout. Existují i vážné pochybnosti o tom, jestli jsou Ukrajinci vůbec schopni tak masivní operaci naplánovat a hlavně zrealizovat. Objekt je samozřejmě velmi dobře bráněný. Rusko už dříve přijalo rozsáhlá opatření k ochraně mostu, posílilo protileteckou obranu a na vodě rozmístilo lodě jako návnady pro přilétající řízené střely.

První fází ukrajinské ofenzivy je zřejmě oslabení ruské Černomořské flotily. A to se celkem daří. Za poslední měsíce Ukrajinci potopili několik ruských plavidel včetně lodi Sergej Kotov. Ta šla ke dnu po náletu obojživelných dronů Magura V5 napěchovaných výbušninami, když hlídkovala jižně od Krymského mostu.

Rusové by měli vážné problémy

Otázkou ale je, co by tentokrát bylo jinak. Poprvé Ukrajinci na Krymský most zaútočili v říjnu 2022. Výbuch bomby propašované na náklaďáku způsobil pád několika částí vozovky do vody. Druhý útok přišel loni v červenci ve tři hodiny ráno. Drony způsobily rozsáhlé škody na silniční části mostu, která vede souběžně se samostatnou železniční tratí. Putinova armáda obě varianty používá k přesunu tanků a zásob. Rusové tedy škody pocítili poměrně citelně, ovšem nic z toho nebylo fatální.

Pokud by se ale přece jen stavbu povedlo vyřadit z provozu, Moskva by byla nucena přepravovat vojenské zásoby po silnici přes okupovanou jižní Ukrajinu. Trasa by vedla přes provincie Cherson a Záporoží, které Rusko částečně dobylo na jaře 2022. To by zřejmě výrazně narušilo schopnost Kremlu provádět ofenzivu.

A kdyby Ukrajina získala celý Krym, byl by to konec přístavu Sevastopol, respektive Rusové by ho už nemohli využívat. „Černomořská flotila by musela hledat jiný přístav, čímž by se výrazně omezila schopnost Rusů ovládat přilehlou část Černého moře. Krym je tedy důležitý pro obě strany. Je ale jen částí řešení celého konfliktu a soustředění se převážně jen na Krym nemusí být v tomto okamžiku to nejlepší řešení,“ dodal pro Čtidoma.cz generál Šedivý.

