Lidé mohou brzy přijít o úspory: Ekonom varuje před velkou krizí podobnou té z roku 2008

Během světové finanční krize v roce 2008 nebylo úniku. Začnou se banky opět hroutit doslova jako domečky z karet? V tu chvíli by lidé přišli o úspory, které mají v bankách uložené. Začátky krize přitom byly „plíživé“.

Rozbuškou velké finanční krize v roce 2008 se stal byznys s hypotékami v USA. Problémy už měl sice tamní trh i dříve, zásadní zlom však přišel až právě ve zmíněném roce. Tehdy zbankrotovala investiční banka Lehman Brothers a odšpuntovala finanční katastrofu.

Může se tento scénář opakovat? Podle ekonoma Vladimíra Pikory ano a nemusí to trvat dlouho. „Dnes je problém v tom, že před krizí byly úrokové sazby jako za krize. Chyba vznikla, když centrální banky nenechaly proběhnout krizi klasicky. Problém jen zametly pod koberec tím, že začaly tisknout peníze,“ vysvětluje odborník. Podobnost s rokem 2008 je také v tom, že i tehdy krize odstartovala poklesem cen nemovitostí, čehož můžeme být brzy svědky.

Vladimír Pikora

- Hlavní ekonom investiční skupiny Comfort Finance Group.

- Zde připravuje ekonomické analýzy a pracuje na prvním komplexním srovnávači dluhopisů na českém trhu.

- Přednáší na VŠE v Praze.

- Předchozích 15 let působil jako hlavní ekonom, jednatel a spolumajitel v nezávislé analytické a konzultační společnosti Next Finance.

Co když se budou dále zvedat úrokové sazby, mohou ceny nemovitostí klesat? Co by to pro trh znamenalo?

Pokles cen nemovitostí je pro mě velkým strašákem. Poslední globální finanční krize byla odstartována právě poklesem cen nemovitostí. Najednou bylo na trhu mnoho těch, kteří prodávali nemovitost, a málo těch, kteří by je kupovali. Záruky hypoték u bank tak najednou erodovaly a banky měly problémy. Mezinárodní měnový fond už varuje před zvyšováním úrokových sazeb v Evropě. Pokud je zvýší, vzrostou hypoteční sazby a lidé budou mít problémy se splácením. To je problém pro banky.

Chápu to správně, že se můžeme dostat do bankovní krize?

Ano. A to poměrně brzy. Kromě problémů na hypotečním trhu je tu i problém toho, že si západní svět zvykl na úrokové sazby kolem nuly. Za těchto podmínek financování projekty fungovaly. Pak přišla změna. Úroková sazba vyskočila a podnikatelské projekty už nevydělávají. Navíc je tu ještě problém v tom, že banky měly dluhopisy. S tím, jak vzrostly úrokové sazby, dluhopisy zlevnily. Banky tak mají najednou nerealizovanou ztrátu...

To byl problém nedávno padlé Silicon Valley Bank, že?

Přesně tak. Když dostali klienti o banku strach, vybírali vklady. Banka na to reagovala prodejem levných dluhopisů, čímž utrpěla ztrátu. Když se to dozvěděla veřejnost, vrhla se na banku a banka padla. Obávám se, že letos to v USA neskončí pádem jen tří středně velkých bank. Pokud bude padlých bank více, hrozí, že se nákaza přenese i mimo USA. To jsme viděli u Credit Suisse.

Dala by se tato krize v něčem srovnávat s tou z roku 2008, kde vlastně vše také začínalo u bank, hypoték?

Ano, je to podobné. Jen tehdy byly ty základy trochu jiné. Zaprvé tehdy byl problém v tom, že se špatné úvěry prodávaly s dobrými v jednom balíčku. Zadruhé byly tehdy nabízeny úvěry i lidem, kteří je mohli splatit jen těžko. Teď je problém v tom, že před krizí byly úrokové sazby jako za krize. Chyba vznikla v tom, že centrální banky nenechaly proběhnout krizi klasicky. Problém jen zametly pod koberec tím, že začaly tisknout peníze. Původní finanční krize tak vlastně nikdy neskončila. Kdyby tady byl boom, tak by ECB nemusela mít záporné úrokové sazby. Banka je měla, protože krizi maskovala.

Když se podíváme na v podstatě zamrzlý trh s nemovitostmi, co vám to říká?

Zamrzlý trh nemovitostí je odrazem dvou faktorů – rekordně vysokých sazeb a tvrdé regulace bank v oblasti hypoték. Jako úzké hrdlo se ukázalo zejména kritérium poměru měsíční splátky hypotéky ke mzdě. Prostě mnoho lidí nemá najednou dost vysokou mzdu vzhledem ke splátce hypotéky.

Má momentálně smysl kupovat nemovitosti, nebo spíš prodávat?

Takto nelze otázku postavit. Záleží na tom, jestli peníze potřebujete. Ceny nemovitostí v dlouhém horizontu porostou. Ten, kdo je nemusí prodávat, by je prodávat neměl. Navíc v ČR není moc jiných aktiv k nákupu. Burza cenných papírů je u nás jen hrou na akciový trh. Na nákup nemovitosti to také nevidím. Nemovitosti budou mít ještě prostor k poklesu. A to jsou přesně ty důvody, proč je trh zamrzlý.

Co by v současné situaci pomohlo? A kdo by mohl pomoci...?

Může pomoci jen ČNB. Ona to časem jistě udělá. Je to jen otázkou času, než poklesnou úrokové sazby a změkčí se regulace poskytování hypoték.

