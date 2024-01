Mír na Ukrajině není možný, říká generál Šedivý. Evropu čekají změny, dotknou se i Čechů

Válka na Ukrajině se může táhnout ještě roky, stále víc má aspekty opotřebovávacího konfliktu, tipovat vítěze by bylo spíš věštěním z křišťálové koule. Vladimir Putin se snaží Západ otrávit do té míry, že přestane napadenému státu dodávat pomoc nebo ji značně omezí. Ruskému diktátorovi už se to daří, další podpora ze strany USA je v nedohlednu, váhají i další státy.