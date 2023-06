Nacionalisté a fašisté sílí. Zájem premiéra Fialy mít boj s dezinformacemi jako prioritu je ale nulový

Před pár dny odstoupil Twitter od kodexu o dezinformacích, ke kterému se slíbil zavázat i TikTok, čínská špionážní síť. Jak to, že odstoupil? Jednoduše proto, že mohl, protože kodex je dobrovolný a nevymahatelný. V Bruselu to vyvolalo vlnu nevole.

Otázka je, jestli se ale stane něco víc, než že se povede mnoho řečí. „Vítám zákon o digitálních službách, kterým komisař Breton hrozí Muskovi. Ale pokud jde o integritu voleb, moc nám nepomůže. A balíček na obranu demokracie, který by pomoci měl, dává členským státům opět pouze doporučení,“ kroutí hlavou pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Webu Čtidoma.cz poskytla rozhovor.

Co jsou podle vás v současnosti hlavní hrozby pro demokracii?

Nejzásadnější je určitě pokračující ruská agrese na Ukrajině a s ní spojené hybridní hrozby, kterými Ruská federace ovlivňuje demokratické procesy v Evropě s cílem oslabit její jednotu v pomoci Ukrajině. Ta totiž pochopitelně dělá Kremlu vrásky na čele. Není to však hrozba jediná, nesmíme zapomínat na hrozbu manipulace a vměšování že strany Čínské komunistické strany, v čele TikTokem, který je v podstatě jejich špionážním nástrojem, jemuž dobrovolně poskytují data miliony Evropanů – v čele s nejmladšími. V neposlední řadě to je nárůst nacionalistické a fašistické rétoriky napříč Evropou a zvyšující se podíl jejich reprezentantů v našich demokratických institucích.

Markéta Gregorová

- Od roku 2019 je poslankyní Evropského parlamentu.

- V letech 2018 až 2019 pracovala jako zastupitelka města Brno.

- Od roku 2012 je členkou Pirátů.

Jak hodnotíte incident, při kterém vpadla skupina demonstrantů do soudní síně při procesu s antivax aktivistkou Janou Peterkovou?

​Agresivní dav napadající demokratické instituce je jen nejviditelnějším projevem toho, co víme už dlouho (a minimálně od Kapitolu): dezinformace nejsou problémem jen online, ohrožují demokracii i mimo klávesnici. Pokud nezačneme jednat na legislativní úrovni, budou se podobné incidenty patrně stupňovat. V tomto ohledu velice nerada vidím, že po odstoupení pana Klímy z pozice vládního zmocněnce pro boj s dezinformacemi je zájem premiéra Fialy o prioritizaci tématu nulový.

Jak se těmto hrozbám pokouší aktuálně čelit EU?

Byla jsem mezi prvními, kdo vyzýval k tomu, aby Evropský parlament následoval Komisi a odhodlal se k zákazu TikToku na všech zařízeních používaných s pracovními aplikacemi evropských institucí. A nedávno Parlamentem prošel návrh týkající se regulace politické reklamy. Je to ale stále nedostatek skutečně vymahatelných pravidel. Před pár dny například Twitter opustil dobrovolný Kód praxe proti dezinformacím. Protože mohl.

Kde vidíte největší limity těchto snah?

Právě v tom, že ponechávají členským státům dobrovolnost. O nefunkčnosti a fatální nedostatečnosti tohoto modelu se přesvědčujeme dnes a denně. Onen dobrovolný Kód praxe například slibuje dodržovat i… TikTok. Což je samozřejmě slib planý. A v novém návrhu ochrany demokracie jsou především doporučení – a jen jedna dílčí směrnice. Nemůžu se zbavit dojmu, že Evropská komise pořád úplně nereflektuje míru, s jakou dezinformace ohrožují demokratickou integritu v Evropě.

Je to velký problém?

Jistě. Vždyť naše demokratické procesy jsou pod bezprecedentním tlakem, střet demokracií a autoritářských režimů je de facto globální. V takto dramatickém historickém kontextu působí návrhy Evropské komise jako trestuhodně slabé.

Jaké aktivity ve směru ochrany demokratických procesů chystáte v nadcházejících měsících vy osobně?

Před pár dny nám Evropská komise představila balíček ochrany demokracie (Defense of Democracy Package), kde najdeme kromě doporučení členským státům i směrnici o zahraničním financování (Foreign Funding of Institutions of the EU), takže vlastně cizí vměšování do našich demokracií pomocí peněz. A mou ambicí je stát se zpravodajkou této směrnice ve výboru pro ústavní záležitosti.

