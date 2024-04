Předávkování melounem: Tohle se stane, když to přeženete

Tři pacienti s chronickým onemocněním ledvin (CKD) vážně onemocněli poté, co snědli velké množství vodního melounu. Dospělo to tak daleko, že museli vyhledat lékařskou pomoc. Proč? V melounu totiž není jen voda. Tato zelenina obsahuje i vitamíny a minerály, mimo jiné draslík v docela velkém množství. Jeden kus melounu (zhruba 286 gramů) obsahuje 320 miligramů draslíku, což je asi 12 procent doporučeného denního příjmu pro ženy a asi 9 procent pro muže. Uvádí to studie publikovaná v Annals of Internal Medicine.

Draslík začne dělat neplechu

Pro zdravého člověka je meloun bohatým zdrojem draslíku, což je pro organismus jedině dobře. „Draslík využívají nervy v těle k tomu, aby mohly přenášet signály. Včetně těch, které způsobují svalovou kontrakci. Za normálních okolností je přebytek draslíku, který se v těchto procesech nepoužívá, odstraněn ledvinami a vylučuje se močí. U lidí s CKD však ledviny nejsou tak účinné, aby draslík v pohodě odfiltrovaly,“ vysvětlil Čtidoma.cz MUDr. Jaroslav Pečenka.

Právě to znamenalo, že u tří výše zmíněných pacientů došlo kvůli velkému množství melounu bohatého na draslík k rozvoji těžké hyperkalémie. „Takto nazýváme stav, kdy je v těle příliš mnoho draslíku.“ Konkrétně šlo o 6,6 až 7,4 milimolu na litr – normální rozmezí je mezi 3,5 a 5,0 mmol/l.

Nejen meloun, ale i rajčata či banány

Hyperkalémie sice nemá žádné viditelné symptomy, o to víc ale umí být nebezpečná. Například může za srdeční problémy, které dva ze tří zmíněných pacientů vykazovali. Jednomu bilo srdce pomaleji, než je běžné, druhý dostal výboj z defibrilátoru určeného k obnovení pravidelného srdečního rytmu. Další příznaky předávkování melounem mohou zahrnovat svalovou slabost, mravenčení, nevolnost a v náhlých nebo závažných případech dušnost a bolest na hrudi.

Naštěstí lze hyperkalémii léčit. V případě studovaných pacientů zahrnovala jejich okamžitá léčba nejen léky, ale samozřejmě i doporučení, aby se přestali „cpát“ melounem. Za několik měsíců se naměřené hodnoty draslíku v těle vrátily do normálu.

Nejen meloun je ale nebezpečný, pokud jde o hyperkalémii. „Víme, že ji způsobují rajčata, banány nebo brambory. Samozřejmě se bavíme o velkém množství těchto potravin, ne o jednom obědu. Faktem ale je, že o melounu se v tomto kontextu moc často nemluví, což je chyba,“ dodal pro Čtidoma.cz MUDr. Jaroslav Pečenka.

