První dny slovenské vlády: Čistky v policii a trestně stíhaní na vysokých ministerských postech

Okamžitě po nástupu odvolal slovenský ministr vnitra policejního prezidenta Štefana Hamrana s odůvodněním, že do policie vnáší své osobní postoje a nezvládá migraci. A aby ukázal svou moc, nechal policejního prezidenta přeřadit do Popradu na východě Slovenska, Hamran přitom žije na druhé straně země v Komárně. Už předtím navíc sám podal žádost o odchod do civilu, ve funkci by tak na konci měsíce skončil z vlastní vůle.

Přirovnání k mafii padá od vládních politiků i ze strany opozice

Odvolání policejního prezidenta podle slovenských novinářů odstartovalo pomstu staronové garnitury za masivní vyšetřování, které policie v posledních letech spustila proti politikům především ze strany Roberta Fica. A rukavičky si brát rozhodně nebude. Ministr stihl první den ve funkci vyměnit celé politické vedení policie. O odcházejícím policejním prezidentovi Štefanu Hamranovi a jeho týmu se ministr vyjádřil jako o „hamranovcích“ a označil je za „skutečnou mafii“. Nový ministr také okamžitě postavil mimo službu elitní vyšetřovatele Národní kriminální agentury, která rozkrývá tu nejtěžší trestnou činnost na Slovensku. Tito vyšetřovatelé mají statut chráněných svědků a nemohou být podle slovenských zákonů postaveni mimo službu bez souhlasu příslušného úřadu. Ten ministr nemá. Současná opozice tak volá po trestním stíhání nového ministra pro zneužití pravomoci veřejného činitele. „V tomto případě byla zneužita pravomoc veřejného činitele. Ale nechme to advokátech, aby soudní cestou bránili poctivé policisty, kteří dlouho šli proti mafii,“ řekl například opoziční poslanec Michal Šipoš.

Trestně stíhaní se stali náměstky ministrů

Nová vláda nenechává nikoho na pochybách, že s ní přicházejí nové pořádky a nová kultura vládnutí. Příkladem mohou být některá nová jmenování. Náměstky ministrů se stali Štefan a Filip Kuffovi. Otec Štefan na ministerstvu kultury a jeho syn Filip na ministerstvu životního prostředí. Oba dva jsou trestně stíháni za údajné útoky na farmáře. Obžalobě čelí za vyhrožování, jak upozornil web aktuality.sk. Na vysoké místo v resortu obrany míří Peter Krajčírovič. Ten byl ve vedoucí pozici na útvaru ochrany ústavních činitelů v době, kdy se odehrál podivný únos vietnamského občana slovenským vládním speciálem do Moskvy. Šéfem resortu obrany se stal Robert Kaliňák, který byl v minulosti dvakrát trestně stíhán. Obě tato stíhání byla kontroverzně zastavena. Novým státním tajemníkem ministerstva spravedlnosti se stal Pavel Gašpar, syn bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara. Ten musel své místo opustit po mohutných protestech po vraždě novináře Kuciaka. Sám Pavol Gašpar se na veřejnosti proslavil tím, že měl navádět Roberta Kaliňáka ke křivé výpovědi, jak uvedl server noviny.sk.

Opozice je v šoku

Obavy opozice zaznamenal server noviny.sk. „Půjdou hlava nehlava. Nebudou se otáčet ani doleva, ani doprava. Půjdou tvrdě,“ vyjádřil se pro server poslanec Krúpa. „Jednak to dělá takovým způsobem, který není moc vhodný do nějaké slušné společnosti, ale ani to není v souladu se zákonem,“ zhodnotila poslankyně Plaváková poslední kroky ministra vnitra. „Šutaj Eštok, Kaliňák, Gašpar udělají vše pro to, aby všechny kauzy zametli pod koberec. Kauzy jejich lidí samozřejmě,“ uvedl pro noviny.sk poslanec Michal Šipoš. Jak se zdá, čeká Slovensko horký podzim a změny ve vysokých vládních funkcí příliš nepřispějí k pověsti Slovenska u jejich partnerů.

Zdroj: idnes.cz, novinky.cz, aktuality.sk, noviny.sk

