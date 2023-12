Rozpoutáme další válku, když nezasáhnete v Jemenu, varuje Izrael. Sedíme na sudu s prachem?

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu hovořil s americkým prezidentem Joem Bidenem i evropskými vůdci o Húsíích, kteří se v Rudém moři údajně zaměřují na obchodní lodě s vazbami na Izrael.

Pro televizi Channel 12 to řekl izraelský poradce pro národní bezpečnost Tzachi Hanegbi. „Izrael dává světu nějaký čas na rozhodnutí, jak tomu zabránit. Ale pokud nedojde ke globální dohodě, protože toto je globální problém, budeme jednat tak, abychom zmíněné námořní aktivity zastavili.“

Američané sestřelili drony

Podle některých odborníků se to dá přeložit jako varování, že pokud svět nezasáhne, na spadnutí může být další válka. Jde totiž o to, že povstalci v Jemenu nejsou jen tak nějaká partička, která by si občas vystřelila. Tato šíitská politická a vojenská organizace, která od roku 2014 vede občanskou válku proti koalici podporované Saúdskou Arábií, je vehementně podporována Íránem. A od útoku Hamásu na Izrael ze 7. října došlo k nárůstu jejích námořních aktivit.

Američané se v regionu snaží dopravu chránit. Minulý týden americká válečná loď sestřelila několik bezpilotních dronů, které přilétly z oblastí Jemenu v jižním Rudém moři, tedy oblasti, kterou kontrolují právě Húsíové. Američtí vojenští představitelé také uvedli, že zvažují posílení ochrany komerčních lodí kolem životně důležité lodní trasy.

USA jednaly o způsobech, jak zvýšit bezpečnost v této oblasti, s členy Combined Maritime Forces, což je mnohonárodní námořní skupina pověřená ochranou komerční lodní dopravy v Rudém moři. Diskuse se soustředily na možnost doprovodu lodí operujících v Rudém moři a přes úžinu Bab-el-Mandeb do Adenského zálivu – úzkého kanálu, který odděluje Jemen a Africký roh.

Sedíme na sudu s prachem

Jakýkoli izraelský zásah v Jemenu by každopádně mohl znamenat další rozbušku pod už tak doutnajícím sudem s prachem. Není žádným tajemstvím, že Írán dlouhodobě podporuje teroristy z Hamásu, na které Izraelci už několik týdnů útočí v pásmu Gazy. Pokud by se tedy pokusili rozprášit i „koně“ íránského režimu na dalším místě, islámská republika by téměř jistě zvažovala zásadnější vstup do konfliktů.

Nesmíme zapomínat ani na Rusko, které hájí své vlastní zájmy a s Íránem má velmi úzkou spolupráci (viz například využívání íránských dronů při útocích na ukrajinské cíle). Je nutné našlapovat velmi opatrně, globální válečný konflikt je možná blíž, než si myslíme.

