Rusko se nehroutí, informace jsou často zkreslené, říká generál Šedivý. Západ hraje Putinovi do karet

Ukrajinská armáda je unavená, dochází munice, zbraní je zoufale málo. Přitom všechno potřebné mohl Kyjev dávno mít a válka na Ukrajině mohla být dost možná v úplně jiné fázi. Pokud by politici místo diskusí sáhli k činům. „Je evidentní, že státy bývalého bloku Varšavské smlouvy z větší části vyčerpaly své zásoby zbraní z doby minulé. Ale právě na těchto zbraních jsou ukrajinští vojáci vycvičeni a umí s nimi zacházet,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz generál Jiří Šedivý.

Ukrajinské vyhlídky nejsou dobré

Válka na Ukrajině začíná psát své černé scénáře. Město Marjinka v podstatě padlo, Avdijivka je obkličována a očekává se ruský postup na Časiv Jar poblíž Bachmutu. Pokud jde o sever země, boje kolem Kupjansku se sice téměř zastavily, ale je to zřejmě tím, že město padlo do ruských rukou.

Podle listu The Guardian koluje mezi ukrajinskými vojáky „vtip“, který říká, že ruská armáda není dobrá ani špatná, ale všechno je prostě dlouhé. Rusové mají všeho víc – mužů, munice i techniky. A nezastavují se navzdory obrovskému počtu mrtvých vojáků. Tak trochu to připomíná modernizovanou verzi první světové války, stojí proti sobě dvě armády, které se vzájemně snaží vyčerpat, „každý chvilku tahá pilku“. Stojí to životy mužů, žen i dětí a konec konfliktu není v dohlednu.

Putin má obrovský lidský potenciál

Západní vojenská pomoc vázne, už zdaleka není taková jako třeba na začátku loňského roku. A je tu samozřejmě další problém. „Ukrajina má omezenou možnost mobilizace. A samozřejmě ztrácí mnoho zkušených vojáků a velitelů v bojích s ruskou armádou. Jejich nahrazení není jednoduché. Platí to i pro vojáky, kteří byli vycvičeni s pomocí západních armád na jejich území,“ má jasno bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky.

Ukrajinci hledají všechny možnosti, jak svá opevnění dělat silnějšími. Například rozebírají dříve zasažené nebo odstavené ruské tanky, berou z nich vše, co by mohlo pomoci. „Lidský potenciál Ruska je mnohem větší, než má Ukrajina, to je velmi důležité. Navíc v tomto segmentu nemůžou spojenci Ukrajině významně pomoci. Pokus o vytvoření cizinecké legie na Ukrajině se nevydařil a na Ukrajinu se určitě ani v budoucnosti dobrovolníci z jiných států nepohrnou.“

Rusko není kolabující stát

Rusku se také daří obcházet sankce uvalené Západem. Pokud někdo tvrdí, že je ruská ekonomika vyčerpaná a Vladimir Putin nemá kde brát, plete se. „Není to překvapivé. Na tento trend, který byl znatelný již v minulém roce po prvních neúspěších Rusů, bylo upozorňováno. Ale trend v informování a často neoprávněný optimismus vykresloval Rusko vždy jako kolabující a hroutící se stát. Bylo to... řekněme zkreslené,“ tvrdí Šedivý.

Rusko podle odborníka vyrábí více tanků, než se předpokládalo, režimu nedocházejí rakety (mnozí analytici předpokládali, že už v polovině minulého roku Rusko nebude mít žádné), Rusko má stále relativní dostatek munice apod. „Tedy Rusko je schopno z velké části nahradit ztráty na bojišti, čehož bohužel Ukrajina a její spojenci schopni nejsou. A Putin se může spolehnout na své spojence, to je jeho další eso v rukávu.“

Co tedy bude dál? Pohled na bojiště říká, že pokud Západ zásadně nezasáhne, „opotřebovávací“ válka se povede se stejnou, možná ještě větší intenzitou než dosud. Což bude pro Ukrajinu dříve nebo později smrtící. Putin bude mít otevřenou cestu k další expanzi, navíc vše sleduje Čína, která může nových znalostí využít v konfliktu s USA na Tchaj-wanu.

Zdroje: autorský článek

KAM DÁL: Obstarožní, přesto stále účinný. Protiletadlový systém Buk jako hrozba pro ruské i ukrajinské stíhače.