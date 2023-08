Šmucler podporuje ruskou propagandu. Ministr Rakušan musí řešit ruské sportovce v Česku

Česká vláda na návrh Ministerstva školství na konci června zakázala „účast individuálních sportovců i sportovních týmů reprezentujících Ruskou federaci na sportovních soutěžích a utkáních pořádaných na území České republiky“. Ruští tenisté Kirill Kivatcev a Děnis Klok přesto o uplynulém víkendu rozehráli kvalifikaci libereckého challengeru. První jmenovaný se dostal do hlavní fáze turnaje. „Oba hráči jsou v zemi v souladu s českými právními předpisy,“ uvedl pro ČTK mluvčí cizinecké policie Josef Urban.

Jedna z ruských tenistek byla naopak na pražském letišti „otočena“, na Štvanici si nezahrála. Nad krokem českých orgánů se pozastavila i WTA s tím, že ona by stejně jako oba muži hrála pod neutrální vlajkou. I pro českého člověka je to poněkud matoucí. Pravdou je, že pro oba borce mohly hrát „polehčující“ okolnosti. Ty v rámci našeho rozhovoru vysvětluje europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Proč mohou do České republiky ruští tenisté, konkrétně Kivatcev a Klok na challenger do Liberce, ale na turnaj WTA na Štvanici ruské a běloruské hráčky nesměly?

Policie jejich pobyt prověřovala a neshledala na tom nic špatného, čemuž tedy úplně nerozumím. Myslel jsem, že stejná pravidla platí pro všechny ruské a běloruské sportovce. Vláda udělala skvělý krok, kdy zakázala, aby tito reprezentanti hráli na našem území. Podle všeho měly hrát ve prospěch obou tenistů další záležitosti, a sice to, že Klok se narodil jako Ukrajinec na tehdy ukrajinském Krymu, Kivatcev pak už několik let žije v Itálii, kde požádal o tamní občanství. Ale od policie žádné konkrétní informace, proč tu mohou hrát, nezazněly. Trochu si tak na sebe upletla bič.

Kde se stala chyba, kdo je za tuto šaškárnu zodpovědný?

Ministr vnitra Vít Rakušan by měl sdělit, jak se postupuje v těchto případech, aby z toho nebyla bramboračka. Takhle si každý řekne, že je to poněkud zvláštní.

Co se bude muset stát? Vždyť vládní nařízení jasně říká, že ruští ani běloruští sportovci u nás startovat nesmějí...

Policie zasáhla, vyhodnotila oba případy zvlášť a řekla, že nic neporušují. Z mého pohledu bude muset vláda upravit své usnesení, které start těchto sportovců zakazuje. Nejednoznačnost nahrává do karet právě ruským a běloruským sportovcům, kteří to budou dál zkoušet, jestli u nás budou hrát. Budou dokládat, že půl roku žijí v západních zemích, kde trénují a mají zázemí, a do Ruska se vracejí vlastně jenom na část přípravy. Tím se to pak pro naše úřady velmi ztíží.

Wimbledon zákaz ruských a běloruských sportovců zrušil, Česká republika ne. Není to ale signál, že pokud sportovec válku odsoudí, neměl by být trestán?

Jednoznačně souhlasím s tím, že pokud sportovec z těchto zemí válku odsoudí, měl by nadále působit v soutěžích v Evropě a na Západě. Dokonce bychom jim jako EU měli pomoci s poskytnutím azylu i pro jejich rodiny, protože je jasné, že se v Rusku stanou „personou non grata“.

Je vám bližší názor pana Dominika Haška, který říká, že Rusy a Bělorusy do sportu ne, nebo pánů Šmuclera či Pollerta, kteří by je nechali soutěžit?

Určitě mi je přístup Dominika bližší. Před třemi týdny přijal mé pozvání a vystoupil v Evropském parlamentu se silným apelem, aby ruští a běloruští sportovci nepůsobili v evropských soutěžích a na olympijských hrách, pokud neodsoudí válku na Ukrajině. Společnou konferenci navštívil třeba David Lega, bývalý několikanásobný vítěz v plavání na paralympiádě, a mnoho další kolegů. Celá akce velmi silně a pozitivně rezonovala, což potvrdil i nebývalý zájem českých a zahraničních médií ve Štrasburku. Dominikovi ještě jednou velmi děkuji, že se na tuto odvážnou cestu před časem vydal.

Pan Šmucler si na Twitter napsal, že bychom měli vyhostit české sportovce, kteří v Rusku „kdy za nemalý groš pracovali a Rusko jasně propagovali. Ten Putin tam byl už tehdy, i Medveděv a ostatní“. Co si o tom myslíte?

Tím pan Šmucler narážel na všechny, kteří tam působili ještě před válkou? Pokud ano, tak je to úplný nesmysl a jen to podporuje ruskou propagandu, která říká, tehdy vám to nevadilo, ale teď najednou moralizujete. Ta situace je ale diametrálně odlišná. Vždyť Dominik Hašek tam působil ještě před anexí Krymu, v té době naši někteří politici jezdili vesele do Moskvy leštit kliky. Důležité je, jak se k tomu staví po ruském vtrhnutí na Ukrajinu a po všech těch zvěrstvech, o kterých víme, že je Rusové na Ukrajině způsobili.

Senátor Láska se celkem ostře pustil právě do pánů Šmuclera a Pollerta s tím, že někdy šíří ruské narativy. Pak to ale schytal například od právníka Ondřeje Dostála, že nelze aplikovat kolektivní vinu...

Ondřej Dostál bohužel propadl fanatickému Jindřichu Rajchlovi a jeho hnutí, které šíří proruskou linku. Z člověka, který byl ještě donedávna poměrně široce respektován pro svou odbornost, se stal muž, kterého citují proruští stoupenci a odpůrci očkování. Ztratil veškerý (morální) kredit.

Mimochodem, není to tak dávno, co se po chodbách institucí EU procházeli ruští lobbisté. Už to tak není?

Je jich rozhodně míň, Evropský parlament se snaží zavést přísnější opatření po kauze s Katarem, ale ještě se na tom pracuje. Všem těmto agentům je nutné zatnout tipec. A to se netýká jen Ruska, ale také třeba Íránu, na to nesmíme zapomínat.

KAM DÁL: Legenda F1 Damon Hill: Když jsem byl proti Schumacherovi, vyhrožovali mi smrtí, říká v rozhovoru.