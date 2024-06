Svět čekají intenzivní bouře. Exhurikány mohou ovlivnit i Česko

Král je mrtev, ať žije královna! Tak se dá s trochou nadsázky popsat ústup jevu El Niño, jeho panování totiž oficiálně skončilo. Bezvládí a „neutrální fáze“ však nebudou trvat dlouho. Podle Centra předpovědi klimatu Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) se očekává, že možná už v červenci se vlády ujme La Niña. „Po roce dominance uvolnil El Niño v květnu 2024 kontrolu nad tropickým Pacifikem. Zdá se, že klimatické kyvadlo se vrací zpět ke svému druhému extrému: La Niña,“ píše se v nejnovější aktualizaci NOAA.

Mohou ovlivnit i Česko

Možná se divíte, jak může pokles teploty povrchu oceánu ovlivnit sílu hurikánu. „Jde především o vertikální střih větru – změnu rychlosti a směru větru, který je blízko zemskému povrchu, na vítr, který je vysoko v atmosféře,“ popsal jev Dalibor Vávra. A nad Atlantikem zvyšuje La Niña svým působením aktivitu hurikánů.

Pokud jsou bouře silné, mohou mít dopad i na počasí v České republice. „Bavíme se o tzv. exhurikánu. Není to přitom žádná novinka, stalo se to už mnohokrát. Třeba v době řádění hurikánu Martin v listopadu 2022, v říjnu 2020 to byla Zeta atd. Těch příkladů je opravdu hodně. Nejde přesně říct, co se v Česku stane. Jde o to, jak se bude exhurikán chovat a také kde se bude nacházet. Dočkat se můžeme nadprůměrných srážek, ale i extrémních teplot. Závěr je ten, že je třeba vyčkat na to, jak se hurikány zformují a kam se vydají. Ale jejich vliv na dění v Česku je nepopiratelný,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz Dalibor Vávra.

Ochlazování nebo oteplování oceánu

La Niña a její protějšek El Niño jsou extrémní fáze opakujícího se klimatického vzorce, který znamená změny teploty vody v Tichém oceánu, což má globální dopad na celý svět. „Tyto jevy ovlivňují vše od větru, teploty až po intenzitu srážek. A samozřejmě i sílu a četnost hurikánů. Dokonce i rozložení ryb v mořích může být ovlivněno zmíněnými cykly,“ uvedl pro Čtidoma.cz Dalibor Vávra.

Předpokládá se, že tato nová fáze bude pokračovat i přes zimu a bude souviset s atlantickou hurikánovou sezónou. Co to tedy znamená pro takové extrémní bouře? „Přibližně každé tři roky až sedm let se povrchové vody ve velké části tropického Pacifiku ohřejí nebo ochladí o 1 až 3 °C ve srovnání s normálním stavem. La Niña je často nazývána ‚studenou fází‘, kdy povrchová teplota oceánu klesá ve středním a východním tropickém Tichém oceánu. Během El Niña naopak povrchová teplota stoupá,“ dodal pro náš web Dalibor Vávra.

Kvůli tomu se dle uvedené předpovědi NOAA osm až třináct běžných bouří promění v hurikány s rychlostí větru 119 kilometrů za hodinu nebo vyšší. Taktéž se očekávají čtyři až sedm velkých hurikánů s větrem o rychlosti 178 kilometrů za hodinu nebo vyšší.

Zdroj: autorský článek s využitím uvedených zdrojů

