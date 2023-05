Burešová si na zahradu obléká večerní róbu v barvě dýně. Sousedům lže, že si hraje s dětmi

Své dva syny – Nathaniela a Tristana Williama – miluje představitelka Viky Janečkové nadevše. A tak není divu, že si s nimi ráda hraje na zahradě jejich společného domu, který před rokem koupili za Prahou. A teď řekla, že ačkoliv má dva kluky, doma je za princeznu. Po zahradě klidně chodí v nazdobené večerní róbě v barvě dýně! Ale počkat! Došlo totiž na přiznání, že to nedělá tak docela kvůli klukům. Život je prý krátký na to, aby se oblékala nudně. Ale sousedé mají za to, že jsou s dětmi uprostřed skvělého dobrodružství.

Chtěla vše vzdát

V módě má odvahu, jinde však často pochybuje. Ačkoliv je jednou z našich nejoblíbenějších hereček a zpěvaček, Eva Burešová přiznala, že se dříve potýkala se syndromem vyhoření, chutí vše vzdát i nízkým sebevědomím. Letos si ke třicetinám nadělila velké turné, které je na mnoha místech vyprodané. Fanoušci ji milují, podporují.

Přesto se najde mnoho těch, kteří ji až příliš kritizují. Jedním z nejčastějších terčů je její úsměv. Burešová si z nich však nic nedělá, a dokonce o tom nazpívala píseň – jmenuje se Úsměv Mony Lisy. Samozřejmě to neznamená, že se jí to nedotýká, a dokonce prý přemýšlela, že by všechno vzdala. Naposledy vloni na Silvestra. Dobře, že si to rozmyslela!

Burešová žije svůj skutečný sen

Momentálně její dějovou linku Viky Janečkové v ZOO všichni shazují, protože to zkrátka není to, co předpokládali. Čekali romantiku s Petrem, rodinu, lásku i vášeň. Nakonec se dočkali nevěrníka, který oplodnil svou asistentku snad ještě v šestinedělí své přítelkyně, starších dětí se zbavil, protože na ně nemá čas, a na nejmladší neplatí alimenty. Takový „krásný“ příklad moderního soudce, že?

Populární zpěvačka se také nechala slyšet, že poprvé má během turné svého bodyguarda. Je vidět, že sláva narůstá – a každá hvězda přeci potřebuje svého ochránce! S ohledem na její roli v muzikálu The Bodyguard po boku Hynka Čermáka, kde hraje Rachel, žije opravdu svůj muzikálový – i skutečný – sen. Fanoušci jen spekulují, kdy přijde třetí dítě. Není tajemstvím, že Eva vždy chtěla velkou rodinu. A vypadá to, že vedle Forejta je opravdu šťastná.

