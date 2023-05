Další rána pro Roberta Urbana: V seriálu ZOO je za hlupáka, který neplatí ani na jedno své dítě

Mladá žena, která nedávno porodila své první dítě, má totiž namále. V seriálu ZOO se pro Viktorii opakuje hořká minulost. Když začaly první díly, byla Viky chudá recepční, která se topila v dluzích a soudila se se svým expartnerem. Teď se sice nesoudí, ale zase jí bývalý přítel Petr dluží. Tentokrát však alimenty. A Mařenka za ni musí platit dluhy, které má ve firmě. Ale počkat – to už tu přece taky jednou bylo?

Pan soudce a neplatí alimenty

Petr je soudce, maminku má ústavní soudkyni – a neplatí alimenty? Není to trochu divné na muže, který soudí všechny padouchy světa? A proč si ho babička Danuše nesrovná, když ví, jak to teď v Čechách je? Možná bude překvapená, až zjistí, že se její bývalá „snacha“ topí v dluzích, prodala firmu před krachem a v baru prosí, aby mohla dělat reklamu na kečup. Tatarku. Oplatky. Na tom nesejde.

Jistě také neví, že Petr neplatí alimenty, což tak trochu všichni tušili, na druhou stranu jsme možná jako naivní diváci doufali v zázrak a zachování posledního zbytku slušnosti mezi oblíbenými postavami. Ale ne! Petr neplatí a Viky je tak hrdá, že si o to neřekne. Což vás u ní sice nepřekvapí, na druhou stranu je ale divné, že si pan soudce nevšiml, že mu z účtu nic neodchází.

Kdo živí dvojčata?

A to není jediná peripetie! Protože Petr čeká dítě se svou asistentkou, vypakoval své dvě starší děti také do Čech. Zda děti bydlí s babičkou, nebo s Viky, to vlastně asi nikdo nepochopil. Rozum zůstává stát také nad tím, že ty děti zřejmě nikdy nechodily do školky ani školy, ačkoliv v zahraničí se snad měly učit francouzštinu. Petr je navíc posílá letadlem sem a tam bez doprovodu dospělého a tvrdí, že jim přeci zaplatil asistenci.

Kromě toho je zajímavé, že ačkoliv Viky promarní desítky schůzek kvůli tomu, že si přinese na jednání obrázek od dětí místo potřebného nákresu, má je tedy doma asi dost často nebo – opakujeme – u ní bydlí, Petr vůbec neřeší, kdo je v Čechách živí. Nebo na ně platí? A na malého Péťu ne? Viky už před několika díly říkala, že ani nestihl porod. Tak teď se možná nestihl kouknout na bankovní účet.

Robert Urban se asi tiše směje

Ale jedno je samozřejmě jisté. Ze šarmantního a galantního soudce, nad kterým se rozplývala nejedna divačka u televizních obrazovek, je arogantní blbec, který se nezajímá o své děti, neplatí za ně, podvádí těhotnou partnerku, nepřijede k porodu a nechce svého nejmladšího syna ani vidět. Za tu dobu, co je Viky v Čechách, se nezastavil ani jednou.

Robert Urban prošel tak velkou změnou, že na něj nyní diváci nenahlíží vůbec dobře. Jenže zatímco v seriálu ZOO se řeší jedno drama za druhým, Urban si vesele poskakuje po divadelních prknech a náramně se mu daří. Jako herec je nesmírně talentovaný – a právem oblíbený. Fanoušci ho mohou vidět například v muzikálu Tarzan, kde alternuje s Davidem Gránským, který v ZOO hraje Alberta Poláka. Ten před pár týdny oznámil, že si dává pauzu a přestává natáčet. Kolem štábu se šuškalo, že kvůli němu musela produkce přepsat spoustu listů scénáře. Vzhledem k tomu, že je Gránský milý chlapík, kterému nikdy nechybí úsměv na tváři, se však dá předpokládat, že mu rádi vyšli vstříc.

Stává se ze ZOO paskvil?

Jestli se však Petr ještě někdy vrátí do děje, na to si musíme počkat. Jisté je však jedno. Tvůrci této postavě nakládají tolik, že by bylo vlastně snad i nemožné, aby se nakonec vrátil k Viky a řekl, jak ji šíleně miluje. Ale jak už známe ZOO – a vševědoucího Haďáka – v tomto seriálu je zkrátka možné úplně všechno…

