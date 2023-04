Hvězdný návrat do seriálu ZOO se nekoná: Postava Viky je bez Petra o ničem. Její podnikání nikoho nezajímá

Viky Janečková otěhotněla s Petrem, odstěhovala se za ním do zahraničí, porodila a pak rychle spěchala zpátky do Čech. Pan soudce se totiž – i přes shon na nové pozici – stačil zamilovat do své asistentky Ester, která s ním dokonce otěhotněla. Diváky to pochopitelně pobouřilo. Ale to není vše!

Kamil a jeho podrazy

Bývalá chůva se totiž nevrací jen jako maminka, ale také jako majitelka firmy zabývající se bytovým designem, kterou založila společně s Karlem Roklem. Díky jeho zkušenostem a kontaktům se Viky konečně začaly plnit sny. Ale ne na dlouho.

V posledních několika dílech jsme byli svědky toho, jak Viky nestíhá, neustále se snaží přesvědčit své dítě, aby konečně spalo, a navíc se snaží zvládnout lukrativní zakázky, které jí přicházejí do cesty. Ty ale obvykle překazí její bývalý partner Kamil Ovčík – a to tak často, až vás to vlastně už ani nepřekvapí. Vše mu prochází, Viky jen krčí rameny a hroutí se, že je k ničemu.

Proč Viky zpívá po večerech v baru?

Nejeden divák si musel u televizních obrazovek položit otázku, proč je tolik pozornosti soustředěno právě na neúspěšnou podnikatelku. Kromě toho by člověk od milující maminky malého miminka očekával, že si s dítětem občas pohraje a vezme ho aspoň občas někam na procházku. A ona místo toho neustále zvedá telefony a po večerech zpívá v baru.

Kdo ale hlídá malého Péťu, když si Viky za pár stovek dokazuje svůj hudební talent? A proč, když už celé dny pracuje na svých zakázkách, nevěnuje alespoň své večery synovi, kterému by mohla přečíst pohádku, ukázat kontrastní kartičky nebo si s ním zazpívat. Nic z toho ale Viky nedělá. Místo toho se honí za firmou a zpíváním v baru, zatímco syn roste tak nějak vedle ní. Ukázat, že i s malým miminkem se dá podnikat, může být neskutečnou inspirací pro mnoho žen, které jsou v situaci, že pracovat buď musí, nebo zkrátka chtějí. Ale způsob, jakým se to v ZOO ukazuje, je zkrátka nevyužitý potenciál situace.

Je to záměr, nebo Urbanova vina?

Kdyby tam momentálně Viky nebyla, asi by se nic hrozného nestalo. Kde je láska? Kde je Petr? Proč mu nevadí, že u sebe nemá ani jedno ze tří dětí? Proč někdo, kdo působil jako romantik, podvedl ženu, která mu právě porodila syna? Můžeme jen doufat, že celá tahle dějová linka je důsledkem toho, že Robert Urban už nechtěl v seriálu hrát, protože má před sebou něco významnějšího. Pokud by to měl být záměr scenáristů, člověk musí přemýšlet, zda si předtím nedali tři panáky.

Od návratu Evy Burešové do seriálu toho bylo očekáváno tolik – a diváci nakonec nedostali vůbec nic.

Zdroj: Instagram, seriál ZOO

KAM DÁL: Chybějící Urban je pro seriál ZOO velká škoda, ze stydlína stvořili chudáka. Odešel kvůli Burešové.