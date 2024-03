Krásná Eva Perkausová prožila divočinu: Za milence měla manžela své sestry i starší muže

Ještě neoslavila ani třicetiny, už teď má ale za sebou moderátorka Eva Hecko Perkausová slušnou kariéru. Na televizi Prima je jednou z hlavních hvězd, která tam má své pevné místo. Přitom její kariéra začínala mimo jiné v pánském magazínu Playboy, kde na ní mohli muži oči nechat. Pověst krásky si udržela dodnes, a když porodila svého druhého syna Ariana, sklidila takový obdiv, že ostatní celebrity začaly ženy ujišťovat, že každá takhle po porodu rozhodně nevypadá.

Kdo jí umetal cestu na vrchol?

Ve veřejném prostoru se Eva začala objevovat kolem roku 2012 po boku automobilového závodníka Antonína Charouze. Vnadná blondýnka tehdy mluvila o tom, že k sobě mají blízko a jsou přátelé, Charouz ale po jejich rozchodu potvrdil, že jejich vztah byl daleko bližší. „Jsem rád, že jsem jí pomohl k raketové kariéře, po níž toužila,“ nechal se pak Charouz slyšet s dovětkem, že tím jeho role končí a Perkausová se teď o sebe musí postarat sama. Ačkoliv to ona sama nikdy na rovinu nepotvrdila, povídalo se, že to měl být právě on, kdo jí umetl cestičku na Primu. Toho Perkausová využila naprosto perfektně a dodnes platí za jednu z nejlepších tamějších moderátorek.

Do vztahu Charouze s Perkausovou se měl ale připlést jesenický podnikatel Karel Kuba, který byl původně manželem Eviny sestry. Ačkoliv se tehdy psalo, že jí ho drze přebrala, sama Monika Kubová se nechala slyšet, že se plavovlasá sexbomba o konec jejich manželství nezasloužila. Dost pravděpodobně ale během jejich rozvodového řízení byla ožehavým tématem. Eva s Monikou mají stejného tatínka, maminku ale jinou. Vztahy mezi nimi prý snad dodnes nejsou dobré, ačkoliv už by pro ně tahle životní etapa mohla být dávnou minulostí. Prý spolu pak Eva s Karlem randili skoro dva roky. Jak to ale bylo, kdo ví.

Lásku našla u muže, který neměl ponětí o její slávě

V divokém období ale pokračovala Perkausová i nadále a mezi její vyvolené měl patřit například mecenáš a pracháč Pavel Pásek, režisér Adrian Stojkov, fotbalista Václav Kadlec nebo hokejista Jiří Říha. Údajně to jiskřilo také s moderátorem Tomášem Krausem.

Skutečnou lásku ale našla až u podnikatele Ivana Hecka, který prý v době jejich seznámení ani nevěděl, že zve na rande slavnou moderátorku. Média ho totiž nezajímala. Počáteční ostych však přerostl ve velkou vášeň a snad už tehdy Perkausová věděla, že našla toho pravého. Svatbu měli v lednu 2022 na Mauriciu a prstýnky vybíral ženich. Dnes spolu vychovávají ročního syna Killiana a měsíčního Ariana. A tím rozhodně nekončí – nedávno se Perkausová nechala slyšet, že bude rodit do chvíle, dokud to nebude holčička! Nechme se překvapit, jestli to myslela opravdu vážně, nebo se zakrátko vrátí zpátky do práce. Po narození prvního syna byla zpátky během pár měsíců, až tím všechny překvapila. Mnozí tak předpokládají, že ani teď nebude Eva zahálet!

Zdroj: autorský článek

