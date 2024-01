Krausová přichází do Zlaté labutě okouzlit Adama Vaculu. Ten se nechá až příliš snadno

„Hraju Toni Adamovou, což je nová ředitelka Zlaté labutě. Takže bych řekla, že je to docela zásadní postava,“ prozradila Šárka Krausová a osvětlila tak zřejmý důvod, proč se neobjevila v seriálu Na vlnách Jadranu. Vedení Novy její zapojení do seriálu dlouho tajilo. Prozradilo by tak, že s Bouchnerem bude amen.

Nová ředitelka bude koketa

„Toni je Češka, ale dlouhá léta žila ve Francii, takže má v sobě takové francouzské kouzlo. Je to postava, která je lehce tajemná, a myslím si, že by měla diváka trochu tahat za nos a nechat ho hádat, jestli je pozitivní, nebo negativní. Tak doufám, že se nám to podaří,“ přeje si. Mírně kontroverzní však bude v tom, že bude koketovat s Petrem Kučerou, který ztratil najednou hned dvě ženy. Markéta mu umřela při porodu jejich syna a on se teď musí za pomoci rodiny postavit čelem roli, která je pro něj úplně nová.

Bára na útěku

Přišel však také o Báru, která utíkala před gestapem poté, co ji Markéta obvinila, že ji jako těhotnou napadla. Petr se sice zasloužil o to, že mohla Bára v pořádku utéct, to však neřeší problém, že se musí někde schovat. A tak bude velmi těžké, aby se vůbec vrátila. To by připadalo v úvahu například po válce, ale už víme, že seriál se nebude natáčet tak dlouho. Nebo bude na konci rozuzlení toho, co se dělo, když opadnul strach a hrozba smrti na každém rohu? Když se lidé radovali a začali si – alespoň na chvíli – dávat svůj život do pořádku? To ještě tvůrci neprozradili, rozhodně však nebude o dramata nouze.

Štáb má skoro dotočeno

„Moc mě to baví, jsem za tu roli moc ráda. Rozhodně mi sedla svojí náturou, ale nemůžu říct, že je mi podobná. Ale moc mě baví ji hledat a objevovat,“ říká Krausová. „Ona je poznamenaná tou Francií, to znamená, že je v těchto vztahových otázkách dost otevřená. Ale to jsem v tuto chvíli prozradila možná až příliš,“ doplnila.

„Já bych byla moc ráda, kdyby si ji diváci oblíbili, ale rozhodně to není jednoduchý charakter. V některých situacích je záludná, takže s tou sympatičností to nebude tak snadné.“ Je tak jasné, že nové díly dějem ještě pořádně zahýbou. Toho prvního se diváci dočkají hned první únorový den. Na jaře pak nastane také grandiózní finále – na konci ledna bude mít štáb dotočeno.

