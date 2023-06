Letní program televize Prima: Na ZOO zapomeňte. Ožije Einstein, Vinaři i soudružka Škopková z Hoštic

Poslední týden před prázdninami nás čeká ještě klasický program. V pondělí se mohou diváci těšit na 35. díl seriálu Dobré zprávy s názvem Ultimátum, v ZOO pak půjde o úterní 125. díl s názvem Parkour, nebo život a čtvrteční 126. díl s názvem Haďákovo zklamání.

Co se stane před letní pauzou v ZOO?

Po smrti otce Eduarda, kterého smetla vlna tsunami v Thajsku, se bude Sid snažit napravit rodinnou situaci tak, že se rozhodně otěhotnět. S Haďákem to pečlivě naplánují, dokonce už se budou bavit i o jménech. Mladá dědička sklářského impéria se musí zapojit do chodu firmy, což znamená, že lítá ze zoo do kanceláře a zpátky. Když jí babička s mámou dítě rozmluví, Haďák bude zklamaný. Viky trochu překvapí Filipa, když ho až příliš zaangažuje do rodinných povinností – ale co, našel si zkrátka holku s dítětem! Břéťa začne pátrat po Charlieho tajemstvích, Ovčík totiž nahlásil ztrátu věcí. Eliška se to bude snažit kvůli Tes zarazit, čímž si málem zkazí s Břéťou vztah. Albert a Kamil ukončí sázku o Kristýnu.

V pátek 30. 6. čeká diváky bondovka Není čas zemřít a v sobotu další díl Agrometalu. V neděli se pak mohou těšit na film Muzzikanti. A další týden už začíná letní program!

Letní program FTV Prima oživí staré známé klasiky

V pondělí 3. 7. se na obrazovky vrátí seriál Einstein – Případy nesnesitelného génia, ve kterém exceluje Vojtěch Kotek s Annou Polívkovou a Pavlem Zedníčkem. Kriminálka okořeněná kapkou geniality se sice na ČSFD pohybuje kolem 55 %, už jednou však na obrazovkách běžela a u diváků měla úspěch. V dalších rolích se představí Eva Podzimková (dříve Josefíková), Marek Němec, Šárka Krausová (dříve Vaculíková) nebo Barbora Mudrová.

Troškova maminka si myslela, že ho Růžičková kazí

Už v úterý 4. 7. nebude chybět soudružka Škopková z Hoštic s prvním dílem Slunce, seno, jahody. Režisér kultovní komedie Zdeněk Troška nedávno oslavil jubileum a přiznal, že inspiraci pro filmové postavy v Hošticích opravdu našel. Hlavně pro Kelišovou. „Ta jména jsem si různě vypůjčil od lidí ve vsi. Pravá paní Kelišová se ve filmu jen mihla, je to ta babka, co utíká za jedoucí postelí a křičí: „Já ji nechytím.“ Její syn Toník si vzal maminčinu sestřenici. No a tahle teta se na mě zlobila, že jsem to její příjmení použil. Prej: „No tys mi dal! Já přijdu k doktorovi a hned slyším: Jéé Keliška!“ No furt to měla na talíři,“ vzpomínal oblíbený režisér.

Dokonce si prý jeho maminka myslela, že ho zesnulá herečka – a ústřední postava celé trilogie – Helenka Růžičková zkazila. „Když u nás při natáčení Helena Růžičková bydlela, ležela na kanapi a hulila ven z otevřenýho okna, tak jí maminka říká: „Víš, Helenko, než tě Zdeněk poznal, to byl tak slušnej kluk, ten vůbec nemluvil sprostě, a ty jsi ho zkazila.“ A Helena takhle odfoukla a řekla: „Aby ses nepo...rala, Růženko.“

Hvězdy nad hlavou znovu na obrazovkách

Ve středu 5. 7. bude pokračovat další díl Vinařů, tentokrát třetí s názvem Věštba, a ve čtvrtek nahradí ZOO seriál Hvězdy nad hlavou s prvním dílem Rozhodnutí. Znovu se představí veterinářka Lucie, která na vesnici zachraňuje nejen zvířata, ale také lidské osudy. Žije se svým dospívajícím synem Filipem a je tak nějak smířená s tím, že ji žádný romantický vztah nečeká. V tom se ale samozřejmě mýlí, protože co by to bylo za seriál, kdyby tam nebyl nějaký ten architekt Veselý!

V pátek 7. 7. se mohou diváci těšit na film Indiana Jones a dobyvatelé ztracené archy. V sobotu 8. 7. diváky potěší první díl z druhé série Temného kraje. A v neděli to trochu nažhaví Nestyda, v hlavní roli s Jiřím Macháčkem a Simonou Babčákovou.

Ačkoliv Prima mění na letní období svůj standardní program, už teď je jasné, že o zábavu zkrátka nebude nouze!

