Manžel mě zahrnuje drahými dárky, chválí si Klaudie. Musí ale strpět jednu zvláštní libůstku

Mladá žena Klaudie si našla na oko muže snů. Je bohatý, dárky jí kupuje takřka denně, posílá jí květiny do práce a nebojí se přichystat nějaké to romantické překvapení. Za to však musí pohledná blondýnka doma poslouchat na slovo! Je to opravdu láska, nebo jen směnný obchod?