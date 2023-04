Natálie Kočendová přiznala krizi, o které se dlouho spekulovalo. David jí vyčítá skoro všechno

Když se Natálie Kočendová potkala v reality show s Davidem Vitáskem, myslela si, že našla konečně tu pravou lásku. Fanoušci jejich svazku ale od začátku příliš nevěřili. Trnem v oku jim bylo zejména to, že se bude mladý fotbalista na kariéře své modelky určitě přiživovat. To sice Kočendová nikdy nepřiznala, zároveň však prozradila, že vztahovou krizi už mají za sebou.

Kočendová je slavnější

„Ta holka není tvoje liga!“ neslo se sociálními sítěmi, když se Kočendová rozhodla, že vztah s Vitáskem neskončí na Kanárských ostrovech. „Je fajn, když kluk normálně pracuje, na druhou stranu, když je holka nějak úspěšná, chce mít vedle sebe někoho, ke komu bude vzhlížet a bude ji posouvat dál,“ citoval Natálii web Expres.cz. Tím tak trochu naznačila, že Davida zas není tolik za co obdivovat. Teď by se měl živit jako youtuber a podcaster. Kráska byla od začátku viditelně slavnější, má za sebou kus cesty, dokonce vyhrála mezinárodní soutěž krásy Top Model of The World 2022, která se konala loni v Egyptě.

„Je to s ním těžké, on je oheň, já jsem oheň, občas u nás hoří,“ dodala s tím, že ačkoliv ho upozorňovala na to, že zkrátka hodně – vzhledem ke své práci – cestuje, stejně si prošli krizí, ve které si nedokázali porozumět. To bylo také období, kdy spolu nepřidávali žádná videa, a dokonce ani fotky. A právě tehdy fanoušci začali zkoumat, zda vztah, který vznikl pod přísným dohledem kamer v reality show, vůbec ještě trvá. Například takový Zbyněk z Love Islandu si po návratu do Čech se Sabinou užil pořádnou bouři, když ta se zamilovala do Macha Muradova, bývalého partnera zpěvačky Moniky Bagárové.

Shazuje její pocity

„Občas přijde něco, co mu musím vyčíst, a on to pak hází na moji menstruaci, a to mě dokáže vytočit ještě více,“ upozornila na to, že David její pocity nebere vážně, s čímž se podle souhlasných komentářů na sociálních sítích potýká mnoho žen. Kočendová přitom není žádná modelka, která by nevěděla, co říká. V životě se umí pořádně otáčet. Nejenže zvítězila na mezinárodních soutěžích, také má vlastní kosmetickou značku a na sítích se živí jako úspěšná influencerka. V poslední době také rozjela vlastní podcast, který připravuje s Randym Coolem z Evropy 2.

David Vitásek má spolu se Zbyňkem Vlčkem a The Hateris podcast Narovinu, který na HeroHero odebírá 463 lidí. Měsíční předplatné vyjde na 7 eur. Je také úspěšným fotbalistou. Cvičí, má spoustu fanynek a je úspěšným influencerem, kterého sleduje 100 tisíc lidí. Otázkou je, kolik z nich přišlo díky Natálce – a kolik z nich by měl, kdyby své jméno budoval sám. Zda vztah bude trvat, či nikoliv, ukáže čas. Jednoduché to ta holka ale rozhodně nemá!

