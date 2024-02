Posílá Kociánová tajné vzkazy Tomicové? Malý se k rozvodu stále nemá, nepřiměl ho ani syn

Herečka Pavla Tomicová ze seriálu ZOO zjistila před více než dvěma lety, že její muž má milenku. Oslavili Vánoce a rodinná pohoda rychle zmizela neznámo kam. A aby toho nebylo málo, Ondřej Malý rovnou očekával s Kristýnou Kociánovou syna Jakuba. Není divu, že je to jedna z největších kauz, jaké český showbyznys zažil. Už kvůli tomu, že herečky byly ve skutečnosti přítelkyně – znaly se ze seriálu Slunečná, kde spolu natáčely.

Láska si nevybírá

Tomicová s Malým byli manželé dlouhých 19 let a mnozí je považovali za jeden z nejstabilnějších párů u nás. Není divu, že to tehdy překvapenou manželku zlomilo, a snad měla pocit, že takovou bolest nemůže nikdy ani zvládnout. Trvalo to sice dlouho, ale štěstí se na ni mělo znovu usmát loni na podzim. Mluví se o tom, že by mohla mít po svém boku nového muže. Zda tomu tak opravdu je, zůstává zatím tajemstvím. Mnoho lidí si na ní všimlo změn, které tomu napovídají. Je usměvavá, plná energie a září.

O detailech nové lásky měla něco málo prozradit její blízká kamarádka, která si pochvalovala, že našla opravdu dobrého muže. Jeho jméno zůstává sice zatím utajeno, může být však on nakonec tím důvodem, proč se s Malým konečně potká u soudu? Možná, že doposud nebyla schopná podívat se nevěrnému manželovi do tváře, a tak rozvod nechávala na později. Teď by mohla najít odvahu.

Chystá se svatba?

Bok po boku nežijí manželé už více než dva roky, rozvodové papíry ale zatím údajně stále nepodepsali. Nedojde herečce Kristýně Kociánové trpělivost? Mohlo by se stát, že o svou lásku bude chtít bojovat, protože podle jejího posledního vyjádření jim to s Malým funguje velmi dobře a jsou spolu šťastní. Ačkoliv se po provalení skandálu stáhla do ústraní a o Malém ani jednou nepromluvila, teď náhle obrátila a nejraději by každému na počkání řekla, jak úžasného partnera a otce pro svého syna má.

Naposledy například při natáčení seriálu Na vlnách Jadranu, které probíhalo v Chorvatsku a kam vůbec poprvé po porodu malého Kubíka odjela úplně sama. A skvěle si odpočinula! Ondřej Malý se mezitím o syna postaral a Kociánová se nemusela bát, že by to nezvládl. Že by se snažila naznačit Tomicové, aby se už s Malým konečně rozvedla a nechala ho jen jí?

Otázkou je, proč na rozvod stále nedošlo, manželé ale mají jistě své důvody. Nebo že by snad už dávno rozvedení byli a jen o tom nemluvili? Nedávno se šuškalo, že Malý má o něco méně energie než jeho mladá přítelkyně a po manželce, se kterou měl vybudované zázemí, se mu stýská. Mohou to být jen obyčejné drby, ale jak se říká, na každém šprochu…

Zdroj: autorský článek

