Robert Urban prozradil, proč je v ZOO za podrazáka. Už se nevrátí, s Primou chystá nový projekt

V seriálu ZOO diváky překvapila zápletka, kdy vztah Viky Janečkové a Petra Kříže zkrachoval pod tíhou nevěry s asistentkou, která velmi brzy otěhotněla. Diváci měli celkem dlouho naději, že tato absurdní dějová linka je jen výsledkem momentální Urbanovy vytíženosti. Hraje totiž například v seriálu konkurenční televize Ordinace v růžové zahradě a účinkuje v muzikálu Tarzan v Divadle Hybernia. Ale je to trochu jinak. Na Primě totiž získal novou roli, a tak se nemůže vrátit, aby ho nebylo příliš. Vypadá to, že za nejhorší scénář pro mladé rodiče může sama televize!

Urban odhalil pravdu

„Ono to má důvod, protože chystáme nový projekt s Primou. Tak abychom se ve vysílání nebili,“ vysvětlil nečekaně Urban. „Bude to takové fantasy trošku. Budeme cestovat v čase a budou se střídat dvě roviny, minulost se současností. Já si zahraju v té minulosti. Mám kondičky na koni a budu šermovat, budou tam krásný kostýmy. Hrozně se na to těším. Může to být zajímavý,“ poodhaluje. Projekt se má začít natáčet během měsíce května.

Veškeré naděje, že se Robert ještě do ZOO vrátí, jsou tak nenávratně pryč. A ačkoliv jeho seriálová partnerka Eva Burešová slibovala, že vše nakonec dobře dopadne, nebude to asi tak veselé, jak si pro ni diváci přáli. Hlavní pár, kvůli kterému na to každý koukal, se tak svého štěstí rozhodně nedočká, pokud se zase soudce Kříž neobjeví v posledním díle, nevyzná Viky svou nehynoucí lásku a nebudou žít šťastně až do smrti.

ZOO získává pachuť zklamání

Ačkoliv je ZOO jedním z nejoblíbenějších seriálů současnosti a trvale si drží vysokou sledovanost, tohle diváci tvůrcům nejspíš neodpustí a se seriálem zůstane už navždy spojená hořká pachuť zklamání. Ono není divu. Ačkoliv je seriál pojmenovaný ZOO a člověk by spíše očekával historky ze zoologické zahrady, v prvních desítkách dílů se děj soustředil právě na vztah Viky a Petra, ačkoliv ani jeden z nich u zvířat nedělá, maximálně tam vezme děti na výlet.

Úlohu hodného fešáka tak zřejmě bude muset přebrat Charlie, kterého ztvárňuje Marek Němec. Ten sice ze začátku vypadal jako kuplíř v lesklém županu, který svým zaměstnankyním ani nedovolí rande, teď se však jeho postava konečně začíná ukazovat také v dobrém světle. Ať už se ujme záchrany seriálu kdokoliv, bude to – spolu s dějovou linkou Viky, která má momentálně na krku krachující firmu, živí syna, na kterého jeho otec neplatí alimenty, a zase u ní ráno ťuká exekutor – nečekaný obrat v seriálu, který se tváří jako rodinný, a tak by v něm měla být alespoň trocha lásky. Tak kam dali, proboha, scenáristé hlavu? Skutečně nás čeká vztah Viky a Filipa?

Zdroj: seriál ZOO

KAM DÁL: Za citlivým herectvím Tomáše Jeřábka je i rodinná tragédie.