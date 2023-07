Sebevraždy, kterým dodnes někteří nevěří: Novinář, který psal o pádu dvojčat, i žena, která obvinila Bushe ze znásilnění

Ikona Marilyn Monroe

Jedna z nejslavnějších žen minulého století a slavný sexuální symbol Marilyn Monroe. Zemřela na předávkování léky na spaní, zní oficiální verze. Ale někteří tomu dodnes nevěří a kolem její smrti existuje hned několik konspiračních teorií, které přiživuje zejména absence dopisu na rozloučenou.

Na internetu se objevují třeba teorie, že v době, kdy k ní vtrhl její vrah, volala se svou švagrovou a vykřikla jméno vraha. Ta ho prý nikdy nikomu neřekla, protože se bála o svůj holý život. Také se zdůrazňovaly její nadstandardní vztahy s bratry Kennedyovými. Prý chtěla před svou smrtí oficiálně přiznat aférku s tehdejším prezidentem J. F. Kennedym. Měli prý zasáhnout vládní agenti, kteří ji chtěli umlčet, a zachránit tak pověst prezidenta. Kde je ale pravda? Kdo ví.

Modelka Ruslana Korshunova

Kazašská modelka ruského původu byla v červnu 2008 nalezena mrtvá, když měla vyskočit z balkonu jejího pokoje v bytě na Manhattanu. Její smrt byla označena za sebevraždu, někteří však upozorňovali hned na několik nesrovnalostí, které její skon provázely.

Svůj život měla ukončit jen čtyři dny před dvacátými prvními narozeninami, na jejichž oslavu se připravovala. Podle přátel byla veselá, depresemi netrpěla a nic nenaznačovalo tomu, že má nějaké problémy, natož aby chtěla ukončit svůj život. Její okolí se okamžitě shodlo na tom, že jí ke smrti měl někdo pomoci. Nezanechala dopis na rozloučenou, toxikologické testy vyvrátily přítomnost drog a její vlasy, díky kterým se vlastně proslavila, byly před smrtí násilně ostříhané. Vyšetřovatelé také později přiznali, že poloha těla na chodníku neodpovídá standardnímu skoku, ale skoku z rozběhu. Později se tak pracovalo s verzí, že ji někdo násilně přes římsu balkonu přehodil, vyšetřování bylo ale pro nedostatek důkazů neúspěšné.

Americký novinář Hunter S. Thompson

Legendární novinář bral prý víc drog, než dokáže jeden člověk vyjmenovat, a zabil se kvůli tomu, že mu bylo 67 let – o sedmnáct let více, než si prý přál. „Už žádný hry, žádný bomby, žádný procházky, žádná zábava, žádný plavání. 67, to je sedmnáct let po padesáti. O sedmnáct let více, než jsem chtěl. Nuda, žádná sranda pro nikoho. Jednej podle toho, kolik ti je. Uklidni se – nebude to bolet.“ Své manželce měl jednou říct, že život po padesátce nemá smysl. Měl si prostřelit hlavu vedle svého psacího stroje.

Podle vyšetřovací verze se Thompson zastřelil, když telefonoval se svou ženou. Ta ale později uvedla, že žádný výstřel neslyšela, jen ránu. Čekala na telefonu, až se Hunter vrátí ke sluchátku. K tomu však nikdy nedošlo.

Krátce před svou smrtí měl říct: „Udělají to tak, aby to vypadalo jako sebevražda. Vím moc dobře, jak ti bastardi přemýšlejí.“ Svému příteli prý řekl, že pracuje na článku o pádu WTC v New Yorku a tento článek by ho mohl zásadně ohrozit na životě.

Prezident George W. Bush a tajemná Schoedinger

Málo se ví o ženě, která měla kdysi obvinit prezidenta Bushe ze znásilnění, devět měsíců po podání trestního oznámení byla však nalezena mrtvá. Tvrdila, že Bush a několik jeho agentů ji uneslo a pak ji a jejího manžela sexuálně obtěžovali. Podle policistů se v roce 2003 zastřelila a takřka žádné médium o tomto případu nepsalo, jen místní noviny. Dodnes se na internetu objevuje jen několik málo zmínek.

