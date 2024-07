Svobodová z Ulice pochovala dva partnery. Poprvé byla vdaná za syna známého hokejisty

Kdyby na všechno rezignovala, nikdo by se nemohl divit. Po pětadvaceti letech přišla o životní lásku, hudebního skladatele Petra Skoumala. Její milovaný podlehl těžké nemoci, utěšovat ji mohlo alespoň to, že mají společného syna Filipa. Jenže neměla klid, na přetřes přišly věci, které mají mnohdy raději zůstat jen v rodinném kruhu.

Spory o dědictví

„Bohužel jak to tak bývá, hodně zlé krve udělalo nevyřešené dědictví. Rodina jejího manžela se na ni dívala skrz prsty, možná ji měli za zlatokopku, která chce získat peníze, které jí nepatří. Přitom ona a pan Skoumal, to byla opravdu velice krásná dvojice. Bylo na nich vidět, jak se milují,“ vysvětlil Pavel Rousek pro náš web.

Přitom Svobodová do manželství šla s mnoha otazníky. Měla za sebou nevydařený vztah s Gustavem Bubníkem, synem slavného hokejisty Augustina Bubníka. Mají spolu dceru Adélu a zůstali přáteli i po rozvodu. „Postupem času poznávala, že asi není takovým člověkem, za jakého ho měla. Ostatně na Bubníkovi později nenechala nit suchou jeho druhá žena Soňa. Takže kdo ví, co se v tom manželství dělo,“ uvažoval Rousek.

Další láska na obzoru

Se Skoumalem ale poznala, jak může být vztah krásný. Po jeho smrti pak zůstala několik let sama. V té době si asi nedokázala představit, že se po jejím boku ještě objeví další muž. Tak byla na Skoumala fixovaná, klavírista byl její obrovskou láskou. Přesto se ještě dokázala zamilovat. „Shodou okolností opět do Petra. Když se seznámili, lékaři mu dávali tři měsíce života. Trpěl totiž rakovinou. Nakonec spolu ale byli šest let, jako by mu herečka dávala energii a životní sílu.“ Sama Svobodová o něm mluvila jako o reinkarnaci jejího manžela.

Paradoxně ani tentokrát si Svobodová po pohřbu svého partnera neužila klid. Jeho dcery vyměnily zámky u dveří a herečce nedovolily, aby si vzala byť jen osobní věci. Nakonec jí zůstal jen pejsek, kterého nikdo nechtěl. Ještě toho ale nebylo dost. „Zanedlouho musela řešit smrt maminky. Přesto, že si nikdy nebyly úplně blízké, to člověka samozřejmě hodně zasáhne,“ měl jasno Rousek.

Nebyla by to ale ona, kdyby cokoli vzdávala. Naučila se jezdit na snowboardu, pořídila si tetování nebo odjela na pár měsíců studovat do Francie a dnes mluví plynně francouzsky. „Ukazuje, že člověk nikdy není tak dole, aby se nedokázal vydrápat nahoru. I když ona dostala od osudu opravdu hodně naloženo, jak v některých rozhovorech sama říkala.“

V Ulici to vyhrála

S trochou nadsázky se dá říct, že Svobodová je inventářem televize Nova, v seriálu Ulice je od samého začátku. I tam byla v minulosti její přítomnost v ohrožení. „Několikrát se mluvilo o tom, že dějová linka Jitky Farské skončí. Jenže dnes je to naopak, patří k nejvytěžovanějším postavám. Já ji opravdu upřímně obdivuji. I negativní události dokáže vstřebat a případně otočit tak, aby z nich vyšla jako vítězka,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

