V Jedné rodině scenáristé vaří z vody. Dějová linka s kolegyní Nikolou začíná být absurdní

Karel si ale pěkně zavařil! V kostýmu pavouka si dal tak do nosu, že nakonec skončil v náručí pohledné kolegyně Nikoly. Tedy možná, protože si to vlastně nepamatuje. Jeho Petra mu poskytne vstřícnou vřelou náruč, když mu sama po jeho přiznání řekne, že ve stavu, ve kterém přišel, by asi žádného výkonu schopný nebyl. Krásná Nikola se ale nevzdává.

Vezme si Karel úplatek?

Do toho musí Petra řešit problémy s odběratelem marmelád, který si u ní sice objednal velkou zakázku, platit se mu ale nechce. A tak ho nahání po všech čertech, neustále mu telefonuje, dožaduje se data, kdy jí budou peníze odeslány, ale zatím má smůlu. Moudřejšímu divákovi už dávno došlo, že tady asi pšenka nepokvete a pán zřejmě na zaplacení vůbec nemá. Proč ale něco takového v tom seriálu vůbec je? Bude to mít nějakou zápletku, nebo je to jen úkaz toho, že se něco takového může malým živnostníkům stát?

Možná to bude mít souvislost s úplatkem, který Karlovi Nikola nabízí. Za to, že její tetičce zajistí důstojné místo k dožití, mu do kapsy strčila 150 tisíc. Jedna třetina je pro něj, další pro Kláru a třetí pro ředitelku domova. Jenže Petra teď potřebuje zaplatit právníka, aby z odběratele Mouky peníze dostala. Bude to důvodem, proč na něco takového Karel přistoupí? A jak se to promítne do jeho budoucího života ve škole? Dostane za takové rozhodnutí padáka?

Z Jedné rodiny se stává kriminálka

O něco lépe je na tom Klára, do které se zamiloval Vágy. Ten si – na rozdíl od manipulativního Aleše Crhy – děti získal okamžitě. Jenže Crha a Vágy, to jsou zkrátka dva rozdílní lidé. A tak musí Klára přiznat, že ji Vágy zkrátka fyzicky nepřitahuje. To děti rozčílí a dojde na konflikt, který maminku dvou dětí rozpláče. Tahle peripetie do rodinného seriálu perfektně sedí, na rozdíl od obvinění ze znásilnění a vydírání.

Nebo snad seriál Jedna rodina aspiruje na kriminálku? Nemohli tvůrci zůstat u pohodového seriálu, ve kterém se řeší dospívání dětí, milostné trampoty a občas nějaká ta hádka? Donedávna totiž šlo o večerní program, který jste si pustili s chutí k večernímu odpočinku. Těžké téma, kterým nepochybně znásilnění je, tuhle pohodovou notu kazí. Snad to nakonec všechno dobře dopadne!

Zdroj: TV Nova

