Velký televizní přehled na rok 2024: Kdy se vrátí na obrazovky Zlatá labuť? Jaro ovládne Bartoška i krasavec Lambora

Rozčarování diváků z konce Zlaté labutě, která takřka nepřekročí ani rok 1940, vystřídalo očekávání nových dílů. Těch se dočkají ještě na jaře, pak ale seriál skončí. Ve stopách svého slovenského bratra Dunaj, k vašim službám tak nepůjde. Tam se totiž prodavačka pana Kučery dočkala svatby i horoucí lásky.

Vrací se Štáfek v kriminálce z Chorvatska

Kriminální příběhy odstartuje desátá řada Specialistů, třetí řada Odznaku Vysočina i nový seriál s názvem Hvar. Tam Nova vsází na oblíbeného Jakuba Štáfka. O vážnou notu zde ale nepůjde. „Michal je detektiv, ale jeho postupy nemají s realitou nic společného. Policie Hvar je směsice humoru a specifického žánru, který má diváky hlavně bavit. I ty postavy jsou spíš zábavné, bizarní,“ prozradil oblíbený herec. Jak už název napovídá, děj se bude odehrávat v Chorvatsku. V dalších rolích se představí například Alžbeta Ferencová, mladší bratr Davida Gránského Tom Sean Pšenička nebo Leona Skleničková. Tu diváci mohou znát ze seriálu Zlatá labuť jako drzou Ester.

Nově se bude vysílat dvakrát v týdnu Jedna rodina, nahradí tak čtvrteční čas, ve kterém běžela Zlatá labuť. Nově se do děje přidá Patricie Pagáčová, Vašek Matějovský, Chantal Poullain, Petr Čtvrtníček nebo Sara Sandeva s Vincentem Navrátilem. Paradoxně si tak zahraje milostný příběh s bratrem bývalé manželky svého současného partnera – Navrátil je příbuzný s Agátou Hanychovou, která kdysi žila s Jakubem Prachařem. Pondělí bude patřit zmíněným Specialistům, středa Výměně manželek. Na nové díly příběhu z válečného období si tak diváci nějaký čas počkají. I tak je právě tento seriál pravděpodobně vůbec největším tahákem jarního schématu.

V placené videotéce VOYO by se měli diváci dočkat třetí, závěrečné série Iveta, která bude mapovat její nejbouřlivější období na konci života, chybět nebudou ani minisérie o nejznámějších českých vrazích Ladislavu Hojerovi a Jiřím Strakovi, známém jako spartakiádní vrah.

Smysl pro tumor s Bartoškou

I Česká televize má na jaře co nabídnout. Vrátí se oblíbený pořad Peče celá země, kde opět zazáří oblíbená Tereza Bebarová s účastníkem letošní řady StarDance Josefem Maršálkem, a světlo světa spatří také seriál Smysl pro tumor, který byl natočený podle belgické předlohy a tvůrci si od něj hodně slibují. Neplánovanou reklamu získal ve chvíli, kdy jeho hlavní protagonista Jiří Bartoška po dotočení oznámil, že se mu vrátila rakovina. Režie se ujala Tereza Kopáčová a za scénářem stojí Matěj Podzimek. Vedle Bartošky se pak objeví například Filip Březina, Tereza Brodská, Pavel Řezníček nebo Natálie Řehořová.

Vysílat se bude také pokračování kriminálního seriálu Stíny v mlze II i Dobré ráno, Brno II se Simonou Lewandowskou, Janem Kolaříkem nebo Zuzanou Zlatohlávkovou. Co čeká na její Radku v nových dílech? „Bude čelit jedné změně za druhou. Ale nejen ona. Pro diváka bude jistě osvěžující, že ve druhé řadě nebude tolik akcentované studio ranní show, ale spíše osobní příběhy klíčových postav,“ prozradila její představitelka.

Jiřina Bohdalová v hlavní roli

Milovníci 80. let se mohou těšit na osmidílný komediálně-detektivní seriál To se vysvětlí, soudruzi. Soustředit se bude tentokrát na svět záhad. A kde jsou záhady, tam musí zasáhnout vyšetřovatelé Ústavu paranormálních jevů. Ať už jde o mimozemský únos poctivého občana Československa, samovznícení světice v kostele, nebo útok strašidelného monstra Kozlopíra.

Velkou roli získala Jiřina Bohdalová ve filmu Svatá. Hraje vitální důchodkyni, která žije v postarším domku společně se svojí dcerou, učitelkou Hanou. Tu si zahrála Lenka Vlasáková. Jejich vzájemný vztah je poněkud napjatý a nejspíš poznamenaný nejedním šrámem z minulosti. Olga přežila hrůzy gulagu a dnes o tom píše knížky a vypráví na besedách. Své posluchače dokáže přesvědčit i zaujmout, díky čemuž se o ni začínají zajímat taky novináři. Mezi nimi je i reportérka Dastychová v podání Pavly Beretové, která chce odhalit velké tajemství.

„Je to neuvěřitelný, ale mě ta práce pořád ještě baví. A k příběhu Svaté mám možná blízko i proto, že mi vrátila pocit, který jsem měla, když jsem jezdila za svým tátou do komunistického kriminálu. Táta minulý režim zažil opravdu hodně zblízka. A tenhle film měl vzniknout už jenom proto, abychom se do té doby nikdy nevrátili,“ zamyslela se Bohdalová.

Dojde i na dokument o Prachařových

Diváci se mohou těšit také na psychologické drama Vedlejší produkt s Tomášem Maštalírem, Martinem Hofmannem nebo Zuzanou Stivínovou, cyklus Adikts o mladých, kteří se v rámci experimentu rozhodnou vzít si drogy, nebo dokument Plné hnízdo o pěstounských rodinách a pořad Buchty po ránu. První program České televize na jaře nabídne také dokumentární portréty hned několika osobností, například Františka Ringa Čecha, Dalibora Jandy, Blanky Matragi nebo rodiny Prachařových. Šestkrát se kamera České televize vypraví na Vinorodé břehy Rýna a pokračovat bude i dokumentární cyklus Máme rádi zvířata.

Vysílat se budou filmy Velká premiéra, Oběť, Nezanechat stopy, Arvéd, Běžná selhání a Hranice lásky.

Lambora s Němcem budou řádit na Primě

Prima se v novém roce vydá cestou oddychových pořadů. Kromě oblíbeného seriálu ZOO nebude chybět ani pokračování seriálu Pod hladinou s názvem Na vlnách Jadranu, těšit se mohou diváci také na Malou velkou ligu, kde se představí Marek Lambora a Marek Němec. Seriál se zaměří na vztah trenéra k mladým fotbalistům a první pondělní večer nabídne televize hned dva díly za sebou.

Nově se bude vysílat reality show Hubne celá vesnice, kde bude zahájena soutěž mezi obcemi Kytín a Nová Ves pod Pleší. Ty se střetnou v boji o půl milionu korun nejen v úbytku na váze, ale také ve fyzických disciplínách. Pořadem provede Martin Zounar. Nedělní odpolední čas bude patřit pořadu Ve varu o nejnovějších gastronomických trendech. Chybět nebudou ani stálice jako 7 pádů Honzy Dědka, Show Jana Krause, Inkognito nebo Máme rádi Česko.

Zdroj: redakce, TV Nova, Česká televize, FTV Prima

KAM DÁL: Adam Mišík bude otcem: Jeho reakce uklidnila tchyni Kubelkovou.