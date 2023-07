Zajímavosti z Osady: Seriál, kde nikdo není normální, připravil tým, který o chataření nic neví

Epizodický seriál, který zkoumá český fenomén chataření v osadě Záhoří, se dočká druhé řady. A jeho tvůrci nejsou jediní, které zaujalo prostředí typického českého koníčku. Podobný koncept s názvem Chataři ze Švihova se chystá na kanále konkurenční televize představit také Michal Suchánek, momentálně je ve fázi natáčení. Tentokrát si nepřizval Petra Kolečka jako scenáristu, ale jako herce – zahraje si nevěrníka, kterému přidělá vrásky ryšavá partnerka. Analogie s jeho soukromým životem je prý čistě náhodná.

Pohoda – to je nejčastěji skloňované slovo v seriálu, který se v letních měsících dočkal své první reprízy. A hned na podzim bude následovat s dalšími díly. Ani režisér Radek Bajgar, ani scenárista Petr Kolečko přitom žádní velcí chataři nejsou, ačkoliv právě manžel Anety Vignerové měl posledních pár let pronajatou chatu na Orlíku. Znalosti jim doplnil až kreativní producent Josef Viewegh.

„První pocovidová vlna, kdy byla veliká chuť pracovat a setkávat se s kolegy, obzvlášť v tak krásné lokaci u Nižboru,“ vzpomíná na natáčení Eva Leinweberová, představitelka Radky Južanové. Ta vyrůstala od narození v osadě Podskalí v Křenůvkách u Prostějova. I proto byl seriál Osada její životní – a zatím největší – role, ve které zůstala ve své obvyklé komediální poloze.

„To mě právě na tom seriálu baví, jak je to napsáno s nadsázkou. Nikdo není „normální“, každý má své specifikum. I když, co lze považovat za normální. Nicméně já to brala jako určité mimikry, které nám ukazují vzorník nás lidí, různé vlastnosti a postoje ze všech různých sociálních, názorových a věkových spekter. A řekla bych, že ze všech těch postav Osady bych něco našla v sobě i já sama. Přijde mi nesmyslné se vůči tomu vymezovat. Každý v sobě má svoji osadu a kus chatařství, i když sám není chatař,“ říká Petra Nesvačilová.