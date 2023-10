Zákulisí seriálu Osada: Nesvačilová chtěla Kolečkovi volat, že se zbláznil

Ještě tři páteční večery bude diváky bavit seriál Osada, který napsal scenárista Petr Kolečko. Zatímco ale u první řady se objevovala obdivná slova, u té druhé kritika nebere konce. Nejenže je více o lidských dramatech než o legraci, ale také se zdá, že na natáčení neměl čas nikdo jiný než Rubalovi. Kdo divákům chybí, je například Ivana Srovnalová v podání Pavly Beretové.

Nesvačilová chtěla scenáristovi volat, že se zbláznil

Ta také prozradila, proč je aktuální scénář k některým postavám tak nespravedlivý. Produkce nejdříve obvolala všechny hlavní hvězdy a zeptala se, kolik mají na natáčení času. Podle toho se pak také psal scénář. „Bylo to tak, že šlo hodně o termíny. Já jsem v létě točila Amerikánku s Viktorem Taušem. Tvůrci Osady si dopředu zjišťovali, kdo kdy může a v jakém rozsahu, a tomu se pak role přizpůsobily," nechala se slyšet Pavla Beretová.

Tím se vysvětluje, proč je v dílech nejvíce kněžna Rubalová, a to ačkoliv i ona dostala pauzu „Helena Rubalová má ve druhé Osadě takovou lehkou pauzu, kdy na chvilku Záhoří opustí a pak se zase vrátí. To jsem při čtení scénářů nečekala a chtěla jsem okamžitě volat Petru Kolečkovi, že se zbláznil. Ale bylo to super a díky tomu má postava Heleny v pokračování větší grády,“ hodnotila její představitelka Petra Nesvačilová situaci později.

Druhá řada je slabší

O tom, že z druhé řady nejsou diváci tak nadšení, se mluví v podstatě od začátku. Vinu za to dávají autorovi příběhu Petru Kolečkovi. Ten v době, kdy psal druhou řadu, prožíval své osobní drama s Anetou Vignerovou a Denisou Nesvačilovou. „Píšeme to pod určitým časovým tlakem, scénáře se musí včas odevzdat, takže to úplně pohodové není. Ale i přes ten stres mě to baví. Vždycky jsem se ponořil do světa v Záhoří a píšu rád," řekl Kolečko, když scénář dopsal.

„Divácké reakce moc nesleduju, nejde to. Každý to vidí jinak, každý si něco myslí, má jiné zkušenosti, preference. Když chcete něco vytvořit, musíte to dělat po svém, jinak to zaručeně nebude fungovat. Když se budu snažit dělat humor tak, aby to někomu vyhovovalo, dopadne to zcela jistě špatně. Když ho budu dělat tak, jak já si představuju, tak to buď vyjde, nebo ne. Ale je naděje, že se ke mně někdo připojí," řekl o rozporuplných reakcích režisér Radek Bajgar.

