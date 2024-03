Zoufalý krok Agáty? Před Dopitou poklekla sama, svatba stála méně, než dostala od Žilkové

Se sportovcem Miroslavem Dopitou pojí Agátu Hanychovou bouřlivá minulost. Společně mají syna Kryšpína, dříve se měli brát, ale došlo na rozchod a pak také nějaké ty hádky, které proběhly médii. To například ve chvíli, kdy se Dopita odstěhoval na Bali a se svým synem se nevídal tak, jak si modelka představovala. O to větší překvapení bylo, když se loni dali na podzim dohromady jen krátce poté, co se rozešla s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem. Svatba s Dopitou byla přitom tak nepravděpodobná, že si na ni jakýsi neznámý mladík vsadil pár stovek a díky výhodnému kurzu vyhrál více než 300 tisíc! Tolik ani jejich veselka nestála.

Skromná svatba

V jednom ze svých podcastů se totiž Agáta nechala slyšet, že svou svatbu nejen že prodala médiím, takže z toho měla alespoň nějakou tu korunu, ale také si ji přála skromnější než tu, když si brala Jakuba Prachaře. A tak vystrojila veselku na zámku nedaleko Prahy jen dva dny před koncem roku 2023 a za hosty měla jen ty nejbližší. Předcházela tomu žádost o ruku v listopadu téhož roku, která přišla překvapivě z její strany. Poklekla před celou rodinou a Mirka se zeptala, zda si ji vezme. Že neváhal, je teď už dávno jasné!

Agáta si nepotrpí na opulentní gesta, a tak se prý vešla zhruba do 35 tisíc korun. Se svou kamarádkou Ornellou Koktovou, která se nedávno vrátila z drsné reality show Survivor, se smála, že je to méně, než co jí dala maminka Veronika Žilková ze seriálu ZOO svatebním darem. Holka podnikavá!

Co bude dál?

Mnozí už si teď tipují, zda dojde na brzký rozvod či dalšího potomka. U Agáty jeden člověk nikdy neví. Možná že má modelka v poslední době poněkud jiné starosti. K soudu došla s oběma otci svých dcer – Jakub Prachař i Jaromír Soukup se zasloužili o zákaz ukazování holčiček na internetu. Na to v poslední době Hanychová vyzrála a nezabírá jejich tvář, jen záda nebo jejich hlas.

A nijak se netají tím, že ani s jedním z nich nemá dobré vztahy, ačkoliv se v poslední době zdálo, že bouřlivé vztahy se v poslední době alespoň s Prachařem trochu uklidnily. Jeho přítelkyně Sara Sandeva v seriálu Jedna rodina hraje s Agátiným bratrem Vincentem Navrátilem milostnou dvojici, a tak lze předpokládat, že už si obě strany umí vyjít vstříc. To se nedá říct o vztahu se Soukupem, který před měsícem na svou bývalou partnerku zavolal dokonce policii poté, co odletěla na víkend do Paříže, a jejich dceru Rozárku nechala na hlídání Žilkové a chůvě. Zdá se, že v téhle rodině zkrátka není o dramata nouze!

