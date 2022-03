Dcera se chovala zvláštně, říká Vanda (36). Prohledala jsem jí pokoj a dostala obrovský strach

Byli docela normální rodinou. Ani Klára nijak nevyčnívala, pokud jde o pubertální období. „Jasně, sem tam nějaký exces, ale nic, co by se nedalo zvládnout nebo omluvit jejím věkem. Dokonce s námi celkem normálně komunikovala, dalo se s ní bavit,“ tvrdí Vanda.

Byla jsem jako opařená

Takže když začala být odtažitá a na otázky jen odsekávala, bylo něco špatně. Chvíli to nechala být, protože to zkrátka mohlo být stadium "vývoje". „Pořád se mi to nezdálo. Rozhodla jsem se tedy, že se podívám, jestli něco neschovává v pokoji. Nikdy předtím jsem se k takovému kroku nesnížila, ale teď mi přišlo, že jednám v rámci jejího bezpečí.“

O správnosti rozhodnutí ji přesvědčilo i to, co našla. „Měla tam mnoho materiálů o tom, jak si změnit pohlaví. Konkrétně jak se žena může stát mužem. Šokovalo mě to a vyděsilo. Byla jsem jako opařená,“ přiznává.

Manžel moc nepomohl

Nevěděla, co má dělat. Konfrontovat dceru a tedy odhalit, že jí "šmejdila" v pokoji? Nebo to přejít a riskovat, že se stane něco, co pro ni bude obrovskou ranou? „Byla jsem jako ve snách. Několik dní jsem přemýšlela jen o tom. Přehrávala jsem si, co jsem viděla, uvažovala, jak se mám zachovat. Nic mi nepřišlo dost dobré.“

První, co udělala bylo, že vše řekla manželovi. Ale dál ji to neposunulo, protože Pavel z toho byl snad ještě ve větším šoku. „Ona byla jeho mazánkem, v dobrém slova smyslu, takže mu to doslova vyrazilo dech, vůbec si to nechtěl připustit.“

Opravdu si našla kluka

Vanda se nakonec přiklonila k tomu, že si s dcerou promluví. Strach byl větší než možná ostuda a výsměch od dcery. „Dobře jsem udělala. Vše se totiž vysvětlilo. Klára se nejprve začala hrozně smát, pak mi samozřejmě vynadala za to, co jsem udělala. Potom mi řekla, že píše práci do školy a že jí to téma natolik zaujalo, že si začala hledat daleko více informací. Prostě se začala zajímat o plastickou chirurgii a tyhle věci.“

Vysvětlilo se i to, proč byla Vandy dcera poslední dobou odtažitá. „Měla jsem pravdu, našla si kluka. Vše jsme probrali, zase jsme byly kamarádky. Hrozně se mi ulevilo.“

