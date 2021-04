Dorazí Harry na pohřeb prince Philipa? S rodinou by se setkal poprvé od skandálu s Meghan

Na začátku je nutné zmínit, že to byl právě Harry a Meghan, kteří na svých webových stránkách jako první zveřejnili poctu princi Philipovi.

O komplikovaných vztazích této dvojice se zbytkem rodiny toho bylo napsáno mnoho, a tak blížící se pohřeb budí velká očekávání i v kontextu se “zlobivým” Harrym. Jak se k zásadní události v královské rodine ryšavý mladík postaví?

Díky za tvojí službu

„S láskou vzpomínáme na královskou výsost Vévodu z Edinburghu 1921-2021, děkujeme za tvou službu, budeš nám velmi chybět.” Harry tak využil svých webových stránek Archewell, aby jako první kondoloval a svěřil se s lítosti nad úmrtím svého dědečka prince Philipa. Všechny ostatní informace z webových stránek zmizely a můžete se zde dočíst pouze tento citlivý a uctivý vzkaz.

Návrat do Velké Británie

Podle britského serveru The Mirror se Harry domů do Velké Británie chystá. Na cestu se pravděpodobně vydá sám, protože jeho žena Meghan je v pokročilém stádiu těhotenství. To se ovšem může navenek zdát i jako velmi žádoucí alibi.

Harry se s rodinou setká poprvé od skandálního rozhovoru pro americkou televizi s Oprah Winfreyovou. V tomto kontextu bude jeho účast na pohřbu velmi pikantní. Absence Meghan tak může pomoci rozbouřené vody v královské rodině zklidnit.

The Mirror dále uvádí, že byl v den úmrtí prince Philipa jeho vnuk Harry v telefonickém kontaktu se svým otcem princem Charlesem a dalšími členy rodiny. Spustila se tím příprava na jeho případný návrat. Velkou Británii tak čeká nejenom smutná ceremonie v souvislosti se smrtí prince Philipa, ale také peprné setkání královské rodiny s princem Harrym, který ještě před měsícem veřejně prohlásil, že jeho žena byla terčem rasistického útoku právě od jejích členů.

Princ Philip, který se v době sledovaného rozhovoru nacházel v nemocnici, byl od těchto informací zcela izolován, aby se mu nezhoršilo jeho křehké zdraví. I přesto však ve svých 99 letech odešel Vévoda z Edinburghu na věčnost.

