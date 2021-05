Jiřina Bohdalová slaví 90! Ondřej Brzobohatý jí vzdal hold v triku s prezidentem Havlem. Co tím chtěl říct?

Písničku Máme tě rádi, kterou připravují dcera Simona Stašová a její syn Vojtěch ve spolupráci s muzikantem Petrem Jandou, dostane oslavenkyně až v pondělí. Ondřej Brzobohatý a Jakub Prachař svůj hudební dárek, který napsali a nazpívali spolu s Liborem Boučkem a Vojtou Kotkem, prezentují již pár dní.

V Tobogánu Aleše Cibulky pro program Dvojka Českého rozhlasu písničku Vystřelená zazpívali a shodli se, že píseň je daleko cennější než hmotné dary. Oficiální klip ale vypustí do světa také až v den, kdy herecká hvězda dosáhne životního jubilea.

Zpíval jí s Havlem na prsou

Ondřej Brzobohatý, syn Bohdalčina druhého manžela Radka, se v Tobogánu objevil v černém tričku s potiskem bývalého prezidenta Václava Havla. Zda tím chtěl herečce něco naznačit, netušíme, ale s ohledem na její veřejně proklamovanou lásku k prezidentu Zemanovi si to můžeme přinejmenším domyslet. A tak zatímco Ondřej skládal herečce poklonu melodií, svým outfitem jí mohl naznačit, že není zcela v souznění s její náklonností k vedení Pražského hradu.

Jinak jí ale dobrý vkus na muže rozhodně pochválil, zvláště narážkou na její 12 let trvající manželství s jeho otcem Radkem Brzobohatým. „Jiřinka má zkrátka dobrý vkus na chlapy, ostatně i volba mého otce před mnoha lety je toho důkazem.“ Paradoxem je, že se Ondřej narodil díky tomu, že se jeho otec během natáčení zamiloval do Hanky Gregorové a kvůli ní Jiřinu Bohdalovou opustil. Ta se z rozpadu manželství dlouho vzpamatovávala, Brzobohatému vydržel vztah s Ondřejovou maminkou až do jeho smrti.

Do speciálního vydání pořadu Tobogán přijali pozvání od skvělého moderátora Aleše Cibulky také zpěvačka Jitka Zelenková, herecký kolega Miroslav Donutil, hereččin vnuk Vojtěch Staš a také režisér Hynek Bočan, který s Bohdalkou natočil v roce 1986 film Smích se lepí na paty.

Co řekli o Jiřině Bohdalové v pořadu Tobogan na stanici Dvojka Českého rozhlasu pozvané osobnosti?

Jitka Zelenková: „Přátelství mezi herečkami jde, a jde to úžasnou spoustu let.“

Miroslav Donutil: „Jiřinka je náročná, milá, vstřícká, skvělá kuchařka, milá společnice, unikátní vypravěčka a fantastická hospodyně, je všechno v jednom.“

Hynek Bočan: „Jiřinka je slavná a skvělá divadelní hvězda, která má jednu neobyčejnou vlastnost, a to, že má naprosto lidskej rozměr.“

Aleš Cibulka: „Chtěl bych vám poděkovat za to, co jste udělala pro českou kulturu a pro nás, kteří jsme na vás vyrostli.“

