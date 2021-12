Martina (37): Myslela jsem, že chodím s milionářem. Ošklivě jsem naletěla, takhle se vybarvil

Vypadalo to jako splnění snu. O Martině se sice nedá tvrdit, že by byla prvoplánovou zlatokopkou, ovšem peníze a luxus měla vždycky ráda. A když se naskytla příležitost užívat si všeho, co kdy chtěla, po boku pěkného chlapíka, neváhala ani vteřinu.

„Mluvit o lásce nemá smysl. Líbil se mi, to ano. A kdo ví, co by přišlo později. Třeba bych se i zamilovala. Sexy na něm ale bylo od začátku jeho postavení, vystupování. A samozřejmě i peníze,“ vysvětluje blondýnka. Tak si to alespoň několik měsíců myslela.

Schůzky jen na chvíli

Její vyvolený ji okouzlil na jednom večírku pro "horních deset tisíc". Byl středem pozornosti, měl vybrané chování a zdálo se, že se zná s úplně každým. „Když se řekne lev salónů, tak to byl on. Hned jsem věděla, že ho chci poznat. Což se za pár hodin stalo. Skončili jsme spolu hned v posteli,“ přiznala Martina.

Co vypadalo jako aférka na jednu noc, se začalo, pro někoho možná překvapivě, vyvíjet v něco víc. Scházeli se několikrát týdně, ale vždy jen na pár desítek minut. „Tvrdil, že má jednání, že musí na schůzku, že letí tam a tam. Všechno jsem mu to žrala. Dnes už vím, jak jsem byla hloupá a naivní.“

Prasklo to dost rychle

Možná by s ní "svoji hru" hrál ještě dlouho. Ale náhoda napomohla tomu, že všechno prasklo jen po pár týdnech. Kamarádky Martiny totiž měly rozlučku se svobodou. Ona měla vše připravit v jednom podniku a čekat na ně.

„Objednaly si nějakou službu, že pro vás přijede limuzína, odveze na soukromou party a řidič tam udělá striptýz. No, a tím řidičem nebyl nikdo jiný než "můj milionář". Jelikož jsem holkám samozřejmě ukazovala fotky, tak ho hned poznaly.“

Utíkal s nahým pozadím

Tím to ale zdaleka nekončilo. "Kamarádky" totiž Martině vůbec nic neřekly, předem ji nevarovaly. Takže rozesmáté a opilé dorazily na večírek s tím, že za chvíli přijde zlatý hřeb. A on opravdu přišel. „Když se na provizorním pódiu objevil on, krve by se ve mně nikdo nedořezal. Všechny holky se koukaly jen na mě a smály se.“

Trapnost chvíle "stylově" zakončil "pan milionář". Jakmile totiž Martinu viděl, nenapadlo ho nic jiného než s doslova nahým pozadím utéct. „To jsem ho viděla naposledy. Vlastně jeho zadek. Od té doby se nestýkám ani s kamarádkami. Za prvé se stydím, za druhé jim neodpustím, že mi to neřekly předem. Alespoň jsem se dozvěděla, proč měl tak pěkné hadry a proč jezdil limuzínou. Všechno půjčené ke své práci.“

(V příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační.)

KAM DÁL: Jana (50): Manžel udělal věc, ze které mi je špatně ještě dnes. Bylo to odporné, spíš bych mu odpustila milenku.