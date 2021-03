Milovník babiček Aleš Cibulka. Slavný moderátor měl v rozhlase velké problémy kvůli Jiřímu Paroubkovi

Aleš Cibulka byl vždy extrovert a už v mládí obdivoval různé hvězdy československé televizní a hudební kultury. Do povědomí veřejnosti se poprvé dostal v soukromém karlovarském rádiu Diana a netrvalo dlouho, aby se objevil také před televizními obrazovkami. Proč mu nepřála kariéra v České televizi?

Paroubek je Mussolini

V televizi se poprvé objevil jako moderátor v pořadu Snídaně s Novou. Od roku 1998, kdy ukončil studia na Vyšší odborné škole herecké, spolupracoval s Českou televizí. Moderoval pořad Dobré ráno s ČT, ale také zeměpisnou soutěž pro děti s názvem Baťoh, objevil se také v pořadu O češtině.

Aleš Cibulka je znám svou slušností a pracovitostí, a tak nebylo překvapením, že dostal příležitost se prosadit i na rádiových vlnách Českého rozhlasu. Znám byl v pořadech Dobré jitro s Českým rozhlasem, Host do domu a Tobogán.

Velký problém však nastal v jednom díle pořadu Host do domu, kde Yvonne Přenosilová prohlásila velmi nevybíravou kritiku na tehdejšího premiéra ČR: „pan Paroubek, jak říkám, si trošku hraje na Mussoliniho…“, následně byl Cibulka z pořadu odvolán a mohl moderovat pouze pořad Tobogán, který je v současnosti nejdéle vysílající rozhlasovou show v Evropě, která běží už neuvěřitelných 30 let.

Michal Jagelka

Aleš Cibulka se také věnuje literatuře, ve které sepisuje osudy různých herců včetně pravidelného kalendáře Aleše Cibulky. Co měsíc, to něco o životě herecké legendy. Český moderátor se také otevřeně hlásí k homosexualitě a společně se svým dlouhodobým partnerem Michalem Jagelkou vstoupil do registrovaného partnerství.

Otevřeně se společně s Michalem Jagelkou snaží prosadit právo na regulérní manželství a přisvojení si dítěte pro homosexuály v České republice. Jedná se zároveň o jeden z nejznámějších homosexuálních párů ve veřejném prostoru.

KAM DÁL: Osudný závod s tragickým koncem. Hanč a Vrbata zemřeli na hřebenech Krkonoš během Velikonoc