Na dovolené s manželem se zamilovala do mladšího muže. Kéž bych mohla vrátit čas, moc mi ublížil, říká dnes

Napřed to vypadalo jako idylka vystřižená z červené knihovny. Pětačtyřicetiletá žena se zamilovala do mladého Egypťana a ten její lásku opětoval. Ona se tedy rozvedla s manželem, zajistila si falešný oddací list, aby dle zákonů této africké země mohla se svou novou láskou spát. Všechno ale vzalo rychlý spád a Joanna Girling už dnes ví, že udělala velkou chybu. Vše popsala pro web Daily Star.

Plížila jsem se z hotelového pokoje

S manželem jezdili do Sharm El-Sheikhu nepřetržitě od roku 2001. Tuto část světa si zamilovali a ta se jim nakonec také stala osudnou. „Poprvé po dlouhé době jsem se cítila být sexy. Plížila jsem se z hotelu, abych se s ním mohla potkat. Chtěla jsem ho od prvního dne, kdy jsme se potkali. Když jsme se spolu vyspali, věděla jsem, že se musím rozvést,“ vzpomíná pracovnice Tesca.

Jakmile se s mužem vrátili domů do Norfolku, zažádala Joanna o rozvod a dvacetileté manželství bylo u konce. Zatímco vyřizovala potřebné formality, s Hassanem každý den telefonovala. „Myslela jsem, že mě opravdu miluje.“ Začala mu také posílat peníze na jídlo, pomáhala mu s placením jeho účtů.

Běž domů, jsi stará a tlustá

O dva měsíce později Joanna konečně odletěla do Hurgady, kde na ni Hassan čekal na letišti. Okamžitě jí řekl, aby mu dala všechny peníze, co má u sebe. „Překvapilo mě to, ale tvrdil, že v Egyptě je zvykem, že o finance se stará muž,“ tvrdí podvedená žena. Odevzala mu tedy 1 100 liber, které měla v hotovosti.

Měsíc s ním v Egyptě žila, postupně se však jejich vztah začal zhoršovat. „Nakonec mi řekl, ať odjedu domů, že jsem stará a tlustá. Prý chce žít s pěknou egyptskou ženou a ne se mnou. Bylo to hrozné.“ Celkem z ní dostal 1 500 liber.

Pro Joannu se však Egypt stal natolik srdcovou záležitostí, že v Africe zůstala. Dnes žije s osmatřicetiletým Hysmem Feygem. „Nepožádal mě ani o jediný cent. Snad je to konečně ta opravdová láska.“

Zdroj: Daily Star

