Na téhle fotce z mládí vypadá Jana Šulcová skvěle. Osudovou lásku si ale neudržela, Vízner utekl za její kolegyní

Kdo by si ji nepamatoval ze slavného filmu Marie Poledňákové S tebou mě baví svět! Byla tam naprosto dokonalá. Ostatně to měla Jana Šulcová vždycky ve zvyku, hrát jen tak napůl, to by k ní prostě nesedělo. Takže ať si vezmete snímky jako Kotva u přívozu, Smrt si nevybírá nebo seriál Nejstarší z rodu Hamrů a mnoho dalších, vždycky je radost na ni koukat.

Láska do konce života to nebyla

Přesto, že patřila za jednu z největších krásek československého filmu, osud si s ní nakonec nepěkně zahrál. Muži se jí většinou báli, působila rázně. Oldřich Vízner však byl "nad její síly" a podlehla jeho šarmu. Dlouho to pak vypadalo, že to bude "ten pravý". Láska ale až do konce života bohužel nevydržela.

Po dvaceti letech ji i rodinu však Vízner opustil, když odešel za jinou herečkou. Do Evelyny Steimarové se prý zamiloval natolik, že nemohl jinak. Řešila to alkoholem, brala léky na deprese. Až čas rány vyléčil a dnes s Víznerem komunikuje, byť sama přiznává, že se nevyhledávají.

