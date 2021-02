Obtěžoval malou dcerku a vzal si její adoptovanou sestru. Pověst Woody Allena může být definitivně v troskách

O tom, zda je morálně vhodné vyřknout soud v dokumentárním filmu, aniž by se druhá strana mohla bránit, je bezesporu jedním z tématů k diskuzi po zhlédnutí první epizody čtyřdílného dokumentu Allen vs. Farrow. Ten měl premiéru na internetové quality TV na HBO GO a otevřená zpověď rodiny a bývalé ženy režiséra Woody Allena naznačuje, že s tímto filmovým géniem něco není v pořádku…

První krůčky

Celý dokument se chce zpětně a pod drobnohledem podívat na starou kauzu mezi hvězdným filmovým párem. Woody Allen a herečka Mia Farrow se rozhodně nerozešli v dobrém a to, co se tehdy v novinách a médiích v tichosti uklidilo pod koberec, teď vyskočilo ze skříně jako armáda kostlivců.

Pětaosmdesátiletý Woody Allen tak na konci svého života neprožívá zrovna hezké chvilky a podle všeho zaslouženě. To, co bylo zpětně často na veřejnosti vyprávěno jako podivná anomálie, má totiž mnohem hlubší a děsivější kontext.

Woody Allen si totiž vzal za ženu adoptovanou dceru své tehdejší manželky Mii Farrow. Kromě toho, že celá tato událost byla na hraně etiky, se pozadí celého příběhu odkrývá v mnohem širších souvislostech.

Zpověď dcery

Zásadní roli ve vyprávění příběhu v prvním dílu dokumentární série je postavená na výpovědi adoptované dcery Dylan, kterou si Woody Allen bezmezně zamiloval. Skrze několik výpovědí včetně hlavní aktérky však vyplouvá na povrch, že nešlo jen o lásku mateřskou, ale také milostnou. Dylan byla však holčičkou a do svých devíti let si s Allenem pravděpodobně musela prožít hotové peklo.

Dokonce se situace dostala tak daleko, že i Woody Allen vyhledal odbornou pomoc. Vše se však vygradovalo ve chvíli, kdy Mia Farrow našla intimní snímky své adoptované a tehdy 21leté dcery Soon Yi.

Sám Woody Allen však v dokumentu neúčinkuje a celá kauza je tak zcela jednostranná, a to bez ohledu na to, kde leží pravda. Sám Woody Allen nařčení, že sexuálně obtěžoval sedmiletou Dylan, odmítá a o dokumentu HBO prohlásil, že se jedná o sekernickou práci.

Diváci si sami musí kriticky vytvořit obrázek o nepříjemném tématu, který hází poněkud temný stín na jinak velmi oblíbeného a produktivního filmaře. V následujících týdnech se uvidí, o čem se v dalších dílech dokumentu Allen vs. Farrow bude mluvit.

