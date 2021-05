Polyamorní vztahy hitem 21. století? Dcera herce Willa Smitha se přihlásila ke vztahu s více lidmi

Najít se v polyamorii má jistě své nesporné výhody, a pokud je člověk schopen žít ve svobodě a dopřát ji ostatním partnerům, s nimiž udržuje vztah, může si užívat hluboce naplněný život. Ve světě je toto téma považované již za nepříliš překvapivou formu partnerství, v našich končinách jsme takovými vztahy přeci jen zaskočeni. Když se k polyamorii veřejně přihlásila herečka z filmu V síti Tereza Těžká, její jméno okamžitě zaplnilo stránky většiny českých médií. I modelka Daniela Zálešáková se po zveřejnění souběžného milostného partnerství s milionářem Josefem Smolíkem a přítelkyní Terezou stala hvězdou bulvárních titulků.

Otevřené přiznání dcery hollywoodské ikony

Zájem světa nyní vyvolalo přihlášení k polyamorii herečky a zpěvačky Willow Smithové, dcery slavného herce a zpěváka Willa Smitha. Půvabná, teprve dvacetiletá slečna, se před dvěma roky přiznala, že je bisexuální, nyní odhalila, že ve vztazích bude preferovat i formu souběžných vztahů. Otevřeně o tom promluvila před svou babičkou Adrienne a maminkou Jadou, s nimiž vystupuje už tři roky ve společné talkshow RedTableTalk na facebooku.

Willow své pocitové rozpoložení ze vztahů popsala následovně: „S polyamorií mám pocit, že hlavním základem je svoboda a být schopen vytvořit si pro sebe takové nastavení, které vám bude sedět. A ne jen vstoupit do monogamie, protože tak žijí všichni kolem vás a je to podle nich jediná správná forma partnerského vztahu.“ Babičku Adrienne vnuččin názor zaskočil a sama jej asi plně nechápe. Zatímco starší generace rodiny vidí za takovými inovacemi pouze sex, nejmladší z rodiny jí to vyvrací s tím, že polyamorie právě není vůbec o sexu, ale spíše o citech. Za svou bisexualitou a polyamorií si stojí i přesto, že za poslední 4 roky měla oficiálně vztah pouze s jedinou osobou, a to mužem Tylerem Colem.

A jak se na vztahové nastavení své dcery dívá její maminka Jada? Ta ji v pořadu okamžitě podpořila větou, že ji naprosto chápe. Zřejmě tím nepřímo poukázala na podobně nastavené partnerství s Willem Smithem, s nímž je sice stále ve stavu manželském, avšak již od roku 2013 se k sobě spíše vracejí a následně se rozcházejí. U Jady dokonce došlo i na zveřejněnou nevěru s mladším zpěvákem, kterou přiznala přímo před kamerou ve svém pořadu RedTableTalk. O Willových vedlejších partnerských vztazích se nikdy natvrdo nemluvilo, ale Jada mu je přinejmenším s láskou tolerovala. Jejich manželství trvá 24 let.

Nechci žít jen ve dvou

Kdo další ze slavných zahraničních osobností upřednostňuje polyamorní vztahové nastavení? Na nějaké příkladné věrnosti k jednomu partnerovi si nezakládá oscarová herečka Gwyneth Paltrowová a údajně ji nevyžadoval ani její manžel a otec dětí, zpěvák kapely Coldplay Chris Martin. Skotská herečka Tilda Swintonová se před lety svěřila magazínu Harper's Bazaar, že žila v jednom domě se dvěma muži, otcem svých dětí a manželem Johnem a také mladším partnerem Sandrem. Americká herečka Bella Thorneová nazývá věci pravým jménem již dobré tři roky, kdy žila v jednu dobu s raperem Modem a youtuberkou Tanou. Nyní je čerstvě zasnoubená s italským zpěvákem Benjaminem Mascolou a o dalším souběžném vztahu buďto zarytě mlčí, nebo jej momentálně nemá, anebo se k tomu již nechystá, neboť se před časem prohlásila za pansexuálku. Tito lidé jsou přitahováni k různým partnerům, a to bez ohledu na pohlaví.

