Princ na draka slaví 60 let. Jan Čenský nám vyzradil, co o něm ví jen rodina

V případě Jana Čenského se s přibývajícím věkem zdá, že mu přibývají i pracovní nabídky. Ve svých 60 letech si zahraje v první muzikálové roli své kariéry, ve které shodou okolností oslaví stejné kulatiny i jeho postava. Půjde o divadelní představení Láska nebeská a určitě sami uhodnete, v koho se promění. Oslava dnešní šedesátky, kterou pojme poklidně v kruhu rodinném, aby dodržel všechna vládní opatření, tak tedy dneškem zdaleka nekončí.

Jeho jméno je v dnešní době již synonymem pro gentlemana. Svou kariéru na filmovém plátně však překvapivě odstartoval ztvárněním role záporné, a to v seriálu Zkoušky z dospělosti (1979), která měla velmi daleko do pozdějších rolí dobráckých princů, pro které byl svým zjevem předurčen. Televizní diváci ho milují ze seriálu Ordinace v růžové zahradě, v němž mu patří role Davida Suchého.

Své publikum si získal také jako moderátor Miss České republiky, kdy každoročně sklízel obrovský úspěch. A stejně jako je neodmyslitelně spjat se soutěží krásy, platí to samé se Zlín Film Festivalem pro děti a mádež, který moderuje společně s Danou Morávkovou od roku 2001.

Místo princů chtěl hrát čerty

Ačkoliv ho lidé jako prince zbožňovali, sám Čenský přiznal pro Čtidoma.cz, že role princů nepatří mezi jeho nejoblíbenější. „Princové zkrátka musí být ušlechtilí, narovnaní, nemluvit sprostě a člověk se na nich moc nevyřádí. Spíš jsem záviděl čertům okolo a chtěl jsem juchat s nimi.“

K juchání a vyřádění dostal Jan Čenský možnost naplno v taneční show StarDance v roce 2006, kde na diváky zapůsobil dalším ze svých mnoha talentů. Jeho snem je zahrát si v divadelní hře Till Eulenspiegel, a to již od doby, kdy ve školních letech ztvárnil hlavní roli Tilla bravurně jeho herecký kolega Jan Hartl.

Má rád volno

Poté, co se Jan Čenský v šedesáti letech po hlavě vrhnul na první muzikál své kariéry, jen málokdo by si o něm pomyslel, že je lenivý. S úsměvěm nám prozradil, že opak je pravdou. „Jsem vlastně líný člověk a zkrátka má rád volno. Bohužel, všeho moc škodí, a i přesto, že si rád odpočinu, stýská se mi v poslední době po lidech. Bez nich to v divadle zkrátka není ono, potřebuju v sále živou reakci. A jen doufám, že i přes všechny online možnosti se lidé do divadel vrátí.”

Na turné s Ivanou

Dnešní narozeniny nejsou jediným důvodem k Janově oslavě. Je tomu také 40 let od doby, co si zahrál s Ivanou Andrlovou v pohádce Princové jsou na draka (1980), na kterou stále rád vzpomíná. „Byl to úžasný zážitek, celá pohádka se stihla natočit za 4 dny, Uhlíř dopisoval písničky přímo na place, jako Mozart,“ dodal Jan Čenský a připomněl: „Byla tam mezi námi krásná atmosféra a myslím, že je to na té pohádce vidět.“ Jan Čenský se s kolegyní Ivanou sešel po letech také na pódiu, kdy zavzpomínali nejen na natáčení se třemi generacemi milovníků pohádek v hledištích. Společné turné ale bylo vzhledem k současné pandemické situaci pozastaveno.

Rodinné zázemí

Herec je ženatý 30 let, jeho ženou je skriptka Dana a zájem médií nikdy nevyhledávala. S manželem se do společnosti vydávala jen velmi vyjímečně. Jejich vztah zažil krizi v roce 2009, kdy se provalila Čenského nevěra. Špatné období ustáli, a herec o své manželce mluví vždy s velkým respektem, obdivem a úctou. Společně se objevili třeba na křtu Janovy knižní prvotiny První dojem v roce 2018, kam zavítal i jeho již dospělý syn Matyáš, se kterým neměl vždy ideální vztahy.

Soukromé záležitosti Jana Čenského ale jeho fanynky nikdy moc nezajímaly, na srdci jim už roky leží mnohem vzletnější otázka. Jak jen to Čenský dělá, že téměř nestárne? Pro Čtidoma.cz předně odmítl obvinění z vypůjčení si elixíru mládí z některé z pohádek a prozradil, že tajemství mladého ducha tkví v jeho životní filosofii: „Jak říkával Radek Brzobohatý - hlavně se z toho nepodělat!”

KAM DÁL: Manželství pro všechny? Okamurův skok z okna se zapíše do dějin, Volný si koledoval o flákanec.