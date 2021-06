Přírodní krása bez makeupu. Napsala herečka Mottlová k fotce s kačeřími rty a pěkně to od sledujících schytala

Herečka, zpěvačka a také nadšená cestovatelka Barbora Mottlová vždy patřila k té krásnější části obyvatel naší planety. A se svým vzhledem je i sama spokojená, což u žen obecně nebývá příliš častý jev. K tomu, aby vypadala sexy a zdravě, si dává čtyřiatřicetiletá influencerka záležet na jídelníčku a také pravidelně cvičí a běhá. Na fotkách z nedávné dovolené v italské Sicílii ukázala, že si své tělo opravdu hýčká.

Opustila vegetariánství?

Fotku v plavkách na lodi střídá jiná pózovačka na kameni pod palmami. Na instagramu Báry Mottlové nechybí ani fotka s mořským živočichem na talíři, který byl v jejím jídelníčku velkou výjimkou. Herečka, a v současné době také makléřka, je totiž příznivkyní spíše rostlinné stravy. „Že jsem teď nějakou chvilku nejedla maso jste možná z mých příspěvků postřehli... ale nedat si u moře #potvoruzmorevytazenou, to by byl malý hřích... nicméně, teď budu určitě zas ve vegetariánství pokračovat... než dostanu chuť na pořádnej stejk...,“ napsala k příspěvku. Pózovaček u moře i v sicilských uličkách přihodila pro fanoušky platinová kráska mnoho, největší pozdvižení však způsobila portrétem u kamenné zdi.

„Přírodní krása bez make upu. Já to prostě zbožňuju... moře, slunce, svítání na pláži, skvělý jídlo... jasně, pobyt u moře je zdravá záležitost... ovšem, pleť může docela trpět...a tak už se těším na další skvělý ošetření v mém milovaném kosmeťáku,“ uvedla Bára Mottlová a průšvih byl na světě. Na fotce jsou totiž nejvíce dominantní její napíchané rty a ty jen málokdo vnímá jako přirozenou krásu. Komentující si nebrali servítky. „Opravdu krásná žena, jen si prosím nechte i rty bez té injektáže. Ty od přírody vypadají mnohem lépe...,“ uvedl jeden a druhá doplnila: „Ja uz jsem asi mimo,ale po stories o zvetseni rtu,maskovani nedostatku na tvari ....se tu bavime o prirodni krase...Tak pokud se nekdo injekcne upravuje,ano vypada velmi dobre,ale prirodni krasa je podle meho nazoru jina definice ne?“

S tělem ať si samozřejmě každý dělá, co chce, nechá si vyplnit nebo napíchat cokoli kamkoli. Ale vydávat to následně za přirozenou krásu není úplně fér. Zvlášť, jde-li o rty - jejich úprava zvětšením je totiž viditelná na první dobrou. A zrovna v případě Báry je tento zkrášlující prvek spíše ke škodě. Alespoň si to myslí velká většina mužů, kteří půvabné Báře přes instagram vzkazují: „Ty rty jsou strašný, o přírodě se tu asi nemá cenu bavit!“ nebo: „Já vás, Báro, téměř nepoznal.“

