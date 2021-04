Slavné sexy babičky! Tereza Brodská a Olga Šípková už mají vnoučata

Hvězda seriálu Slunečná Tereza Brodská přírůstek do rodiny úzkostlivě tajila, o těhotenství partnerky syna Samuela věděla jen rodina a nejbližší kolegové ze seriálu. Holčička se narodila za asistence stejného porodníka, který přivedl před 25 lety na svět právě Samuela Slavíka. „Prof.Mudr.Antonín Pařízek,CSc !!!!!Milý Tondo děkuji že jsi nám pomohl privést na svět nového člena rodiny!!!!!!!!! Děkuji za péči, trpělivost,obrovskou profesionalitu a za to že tě máme už tolik let za kamaráda! Byl jsi před mnoha lety i u mého porodu a doufám že budeš naším rodinným porodníkem i do budoucna! Jsi prostě nejlepšííí!!!“ A díky tomuto příspěvku na instagramu se o narození Tereziny vnučky dozvěděla široká veřejnost.

Maminkou holčičky, jejíž jméno herečka na přání své rodiny nezveřejnila, je Luisa Bělohlávková. Nadaná umělkyně, která se zabývá tvorbou originální designové keramiky a byla v letech 2019 a 2020 nominována na prestižní ocenění Ceny Designbloku, Czech Grand Design a Elle Deco International design Awards. Tereza Brodská jí na sociální síti poděkovala za statečnost: „A tobě, moje milovaná, děkuji, že jsi byla tak statečná a skvěle to zvládla.“

Sportovkyně Olga Šípková, která si v posledních letech prošla nepříjemnými turbulencemi v osobním životě, oznámila radostnou zprávu na svém facebooku. Zveřejnila koláž dvou fotografií a doplnila ji textem: „Můj "malý" Míša má malého Samíka. Otevírá se mi nová kapitola v životě... jsem babičkou.“ Na černobílé fotografii připomněla období, kdy v náruči chovala syna Michala, na barevné se již jako dospělý chlap usmívá v porodnici a drží v rukou čerstvě narozené miminko.

Můj “malý” Míša má malého Samíka Otevírá se mi nová kapitola v životě...jsem babičkou Zveřejnil(a) Olga Šípková dne Čtvrtek 29. dubna 2021

Olga Šípková se do povědomí široké veřejnosti zapsala v letech 1993 - 1998, kdy se stala 2x mistryní Evropy, v roce 1997 mistryní světa a také 5x dosáhla na titul mistryně ČR ve sportovním aerobiku žen. Úspěšně rozjela také podnikání, kdy otevřela několik fitness studií a vedlo se jí také na pozici moderátorky různých televizních pořadů. V posledních letech bojovala s depresemi a o těžkém životním období nemá problém hovořit nahlas. Ukončila dlouholeté manželství s otcem svých dětí Ivanem a před více než rokem se rozhodla zcela změnit styl života. Napomohla tomu i pandemie koronaviru, která její podnikání zcela ochromila. Odměnou za statečnost jí je nyní první vnouček Samuel, díky němuž si bude užívat i roli babičky.

