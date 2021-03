Vilma Cibulková slaví narozeniny. Život jí zkomplikoval alkohol, pokus o sebevraždu a plastická operace

Vilma Cibulková často přitahovala komplikované vztahy. Zapletla se do románků se ženatými muži, či žila s o 41 let starším hercem a režisérem Miroslavem Macháčkem. S posledním jmenovaným to rozhodně nedopadlo dobře.

Alkohol a Bohnice

Právě jedna z největších kapacit herectví ji stáhla s sebou do nelehkého s alkoholem. Sám totiž před smrtí holdoval ve velkém a Vilma se k němu připojila natolik, že své problémy musela řešit i hospitalizací v Bohnicích i protože se pokusila o sebevraždu podřezáním žil. K nelehkému osudu přispíval i nejeden potrat, který musela absolvovat.

„Nad chlastem se nedá vyhrát, ale dá se s ním bojovat. Je to podle mě v první řadě otázka inteligence. Člověk si musí uvědomit, že mu s touhle diagnózou nikdo nepomůže, že se neléčí pro nikoho, ani pro rodiče nebo dítě, ale pro sebe,“ uvedla před několika lety pro časopis Téma.

Vztah s Etzlerem

Asi nejznámějším vztahem, který má Vilma Cibulková za s sebou trval deset let. Společně s hercem Miroslavem Etzlerem plánovali společnou budoucnost o konce života. Nevěra, která se stala tématem bulvárních médií však vše zcela rozmetal na cucky a “ideální” pár musel jít od sebe.

Herečka, která zahrála výraznou roli také ve filmu Pupendo, kde se pochlubila svými silikony, však zažívala i velké problémy s dcerou Šimonou, která propadla závislosti na drogách.

Naštěstí však vše dopadlo dobře a dnes je podle jejích slov čistá. Vilma Cibulková si jako koníček oblíbila lezení po skalách a proto si nechala plastikové implantáty z prsou zase nechat vyndat. Ve svých 58 letech je i po dlouhodobých problémech s alkoholem ve formě a vypadá mnohem lépe, než nazančuje datum v občanském průkazu.

KAM DÁL: Od dětské hvězdy až do porna. Maitland Wardová hodnotí svých prvních 18 měsíců v branži