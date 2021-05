Za natáčení polonahých dívek si odsedí 15 let. V USA trestají slídily velmi tvrdě

Chování amerického učitele bylo velmi závažné, což stvrdila svými slovy soudkyně Laura Wardová: „Kvůli jednání obžalovaného trpělo mnoho nevinných obětí, kterým bez jejich vědomí narušil soukromí." S odkazem na deník Tampa Bay Times měla Wardová vyjádřit nulové očekávání, že by se chtěl muž, stojící před soudem, ve svém chování napravit, pokud by mu byl udělen shovívavější rozsudek. Bylo totiž prokázáno, že jeho voyeurství souviselo i se sexuálním uspokojováním.

Kamera v krabici

Soudkyně navíc odkázala na fakt, že Mark William Ackett se nepřípustného jednání nedopustil poprvé. Již před několika lety si totiž jedna z jeho studentek (17) všimla v šatně podivné krabice, v níž byla díra. Když se do ní podívala, našla v bedýnce ukrytý mobilní telefon se zapnutou kamerou. Když se studentka porozhlédla po místnosti, našla i druhé záznamové zařízení. Nález okamžitě nahlásila řediteli školy a ten zalarmoval policii. Ackett byl tehdy zatčen, ale pro nedostatek důkazů mu jeho čin prošel.

Svou sexuální deviaci, tedy voyerství, ale Ackett nijak neřešil. Přitom v USA existují různé programy, které mají právě lidem s takto problematickými úchylkami pomáhat, a terapeuti se s nimi snaží pravidelně pracovat tak, aby nemocní své potřeby deviantního chování dokázali ovládat. Obžalovaný se však svou nemocí zabývat nechtěl a naopak se mu podařilo opět sehnat práci v oblíbeném prostředí.

Natáčel si kolegyni

Ve vzdělávacích institucích pracoval Mark W. Ackett přes 30 let a při prohlídce jeho domu bylo nalezeno nespecifikované množství v řádu stovek editovaných nahrávek a nahých fotografií obětí. Včetně Evy Applebeeové, učitelky, s níž obžalovaný pracoval přes 12 let na střední škole v Bloomingdale. Ta před soudem v pozici svědkyně vypověděla: „To, co Mark udělal, nebyla ojedinělá chyba v úsudku, ale šlo o úmyslné trestné činy. Mark si své oběti pečlivě vybíral, navazoval s nimi kontakt, získával si jejich důvěru. A tu pak zneužil.“

Oběti mají psychické problémy

Na 324 nahrávkách bylo kromě kolegyně Applebeeové odhaleno 125 obětí šmírování. U soudu svědčil také jeden z rodičů sledované dívky a 5 studentek, které popsaly úzkost, s níž se potýkají od chvíle, kdy jim policie oznámila, že se staly cílem nebezpečného predátora. Jedna z dívek, která byla úspěšnou členkou sportovního školního týmu, přiznala, že se sportem definitivně skončila. Nedokázala se prý zbavit pocitu, že ji při sprchování nebo převlékání v šatně někdo sleduje.

Obhajova se snažila Ackettovo chování omluvit traumatem z dětství, obviněný se za své jednání omluvil a vyslovil lítost všem svým obětem. „Kéž bych se mohl vrátit v čase a změnit to, co jsem udělal. Nebo to alespoň napravit,“ uvedlo ABC News. „Stydím se za zneužití vaší důvěry, považovali jste třídu za bezpečné místo, a já to zničil. Nikdy si to neodpustím,“ kál se voyer Ackett se slzami v očích u soudu. Jeho emoční výkon ale soudkyni neobměkčil. Poslala jej na 15 let do vězení a nařídila mu léčbu.

