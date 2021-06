Dagmar Havlová byla okradena o nedělní siestu. Její naštvání odnesli milovníci architektury

V neděli chce mít každý chvilku klidu. A stála o ni i herečka a bývalá první dáma Česka Dagmar Havlová-Veškrnová. Ve vile na pražské Ořechovce v Dělostřelecké ulici se jí o nepohodu postarala skupinka lidí, kteří si hlasitě vyprávěli o historii domu, v němž s prezidentem Havlem až do jeho smrti společně bydlela. V rozladěné náladě tedy vypustila na svůj instagramový účet nejen video, ale také pár nemile laděných vět: „Nedělní klid. Už toho mám dost. Už jsem rozčilená. Nejsem muzeum! Prosím snažně! Nevíte, kam se obrátit? Stojí tady zastup za zástupem. Pište mi do zpráv. Děkuji moc.“

Video s komentářem

Odpovědi od jejích sledujících na sebe nenechaly dlouho čekat a od nejčastější, aby volala na linku 156 a žádala o pomoc městskou policii, šly až k házení vajec po hlučných jednotlivcích a radě polít diskutující vodou. Průvodce skupinky mluvil opravdu celkem hlasitě a paní Havlová-Veškrnová to osobně ve videu okomentovala hláškou: „Asi 20 minut tady žvaní.“ Stěžovala si dále na to, že je doma vlastně uvězněná, nemůže se přiblížit k oknu a musí mít zatažené závěsy, protože jí stojí přímo pod ložnicí. Po nějaké době následoval k dané věci ještě jeden komentář Dagmar Havlové-Veškrnové: „Nedělej lidem to, co nechceš, aby dělali tobě. Moji milí, děkuji vám za ohlasy a vyjádření podpory k obecném taktu, zachování soukromí a klidu, o který jsem tolik stála. Vím už vše, co potřebuji, a zařídím se dle toho. A to jenom díky vám a vašim příspěvkům. A protože mám ještě pracovní akci, vypínám na čas diskuzi, neboť se jí nebudu moci zúčastnit. Ať žije sounáležitost, úcta a respekt člověka k člověku.“ Zdálo se, že tím byla při pondělí celá situace vyřešena.

Jenomže organizátor prohlídek, spolek Prázdné domy, si nenechal celou situaci líbit a pokusil na svém facebookovém profilu popsat realitu nedělního odpoledne z pohledu svého. V relativně obsáhlém statusu přiznal, že kolem inkriminované vily na Ořechovce prošla právě jejich skupinka, ale je přesvědčen o tom, že nic špatného nedělala. „Po vycházkách spolek Prázdné domy chodí již několik let a nestydí se za to. Zajímá nás architektura, historie, umění a samozřejmě mluvíme i o slavných osobnostech, které v domech žily. Chováme se kultivovaně, slušně a s respektem k lidem, kteří v domech bydlí. Občas se nám stane, že nás dokonce někdo pozve na zahradu, abychom si jeho dům prohlédli třeba ze zahrady.“ Dále uvádí, že u vily Dagmar Havlové-Veškrnové stáli společně „dvě - tři minuty (nikoliv 20 minut, jak se píše)“, pak pokračovali dál, protože Ořechovka je domů s příběhem plná. „Když se objevila ruka za záclonou, která nás natáčela na mobil, opravdu jsme zamávali, protože jsme to nepovažovali za akt nevole. Necítíme k paní Havlové žádnou zášť, přestože to byla ona, co nás na veřejném prostoru natáčela a potom video zveřejnila.“

Otázka veřejného prostoru

Pod příspěvkem na stránce Prázdné domy se objevily desítky komentářů. Například jeden se postavil za Dagmar Havlovou-Veškrnovou: „Tak kolem vily projdete a mluvte nekde v parku. Nejsem slavna a nemam vilu, ale tecou mi nervy, kdyz se pod okny nekdo postavi a zacne se vykecavat. Ve chvili, kdy musi nekdo kvuli vasi aktivite zavirat okna, pracovat v patre a jinak se omezovat, tak rozhodne nedelate dobre, byt to myslite sebelepe,“ napsala Kateřina Ž. Za administrátora stránky přišla okamžitá reakce: „Dobrý den, paní Havlové jsme vyšli vstříc a pro příště budeme výklad poskytovat kousek dál. Samozřejmě pokud někoho výkladem rušíme, stačí na nás zavolat z okna a my se kousek posuneme.“

Helena P. vidí situaci diametrálně odlišně: „Bydlím také na Vořechovce a ano, občas tudy projde někdo, kdo tu nebydlí a dívá se na domy. Většinou jsou to lidi, které zajímá architektura. Mě zajímá také, takže tomu rozumím, také se chodím dívat na domy, ve kterých zrovna nebydlím. Protože je tu daleko menší koncentrace lidí než v jiných čtvrtích, každý si toho všimne. Nicméně veřejný prostor je pořád veřejný, tam si může chodit, postávat, dívat se a mluvit kdo chce a jak dlouho chce. Nikdo nemá právo někoho z ulice vykazovat jen proto, že mu stojí před domem. Tohle rozpínání ega za plot, na celou ulici, na celou čtvrť....... je trochu chorobné.“

Vyřešeno, smazáno

Jedna z komentujících se podivila nad tím, že byl z konverzace u příspěvku na instagramu Dagmar Havlové-Veškrnové smazán její příspěvek, v němž se snažila říci, jak situace dle jejího pohledu popravě probíhala. Olina K. napsala: „...Od chvíle, kdy jsem včera napsala komentář (slušný, ale na pravou míru uvádějící nepravdy v příspěvku i komentářích), nemám k příspěvku paní Havlové už vůbec přístup.“ Za posledních 24 hodin u něj byly vypnuty komentáře zcela a nakonec už k němu nemá přístup vůbec nikdo.

Paní Dagmar Havlová-Veškrnová příspěvek kompletně smazala. O důvodu se můžeme jen domnívat. Možná proto, že jí organizátoři vycházek vyšli vstříc a upozornili ji na to, že je natočila a bez souhlasu zveřejnila na sociální síti. Anebo už ji přešla špatná nedělní nálada a má radostnější zábavu. Třeba vybrat titulní fotografii na obal audioknihy Karkulín. Zveřejnila proto 10 fotografií a své sledující vyzvala, aby vybrali tu nejlepší. Přejeme tedy šťastnou ruku a klidné víkendy.

