Američan, který se postavil vlastním tajným službám. Snowden našel úkryt u Putina v Rusku

Příběh Edwarda Snowdena není náhodou filmově ztvárněný hned ve dvou podobách. Jeho osobní statečnost a touha se na vlastní nebezpečí pustit proti celému systému nejmocnější země světa je bezesporu něčím unikátním.

Brzy 37letý bývalý zaměstnanec CIA se v červnu roku 2013 sešel s novinářem Glennem Greenwaldem, který psal pro americkou odnož The Guardian, aby mu předal tajné informace. Jeho život se tímto činem od základu mění a dnes je donucen žít v Moskvě, kde dostal azyl od největšího nepřítele USA. V roce 2019 dokonce vydal paměti, kde podrobně popisuje celý svůj osud. Nepravidelně dává rozhovory do zahraničních médií, odkud se dozvídáme jeho přání a hlavně motivace, které vedly k tomuto nepředpokládanému kroku.

Z vojáka IT odborník

Edward Snowden původně vstoupil do americké armády, aby se dostal ke speciální jednotce. Při jednom z cvičení si zlomil obě nohy, a tak byl propuštěn ze služby.

Pustil se však na jinou dráhu, která souvisela se službou vlasti. Nejprve pro NSA zajišťoval ochranu tajných zařízení agentury v Marylandu. Následně pracoval pro CIA, kde už naplno prokazoval svoje IT schopnosti a šplhal v hierarchii tajných služeb velmi vysoko. V roce 2007 se mohl pyšnit diplomatickou ochranou v Ženevě, kde v něm už začal klíčit pocit, že americká vláda a její jednání nemá pozitivní dopad na chod celého světa.

Už tehdy uvažoval o tom, že vynese některé kontroverzní informace na veřejnost, ale rozhodl se počkat, jak se změní jednání vlády USA po zvolení prezidenta Barracka Obamy. Očekávané se nenaplnilo, a tak přišlo osudové rozhodnutí v roce 2014.

Nikdo nic neví

Ve vzpomínkové knize popisuje i okolnosti, které musely a zásadně ovlivnily život jeho nejbližších. Jeho přítelkyně Lindsay Millson vůbec netušila, kam se Snowden v roce 2013 vypařil. Nemohl jí prozradit, co má v plánu, aby neohrožoval její bezpečnost a mohl ji ušetřit nepříjemného vyšetřování ze strany americké vlády. Netušila tak, že Spojené státy opouští a už vůbec ne proč.

Policie do domu Snowdena vtrhla poté, co týden nepřišel do práce. Národní bezpečnostní agentura nejdříve podezřívala přítelkyni Millsonovou z toho, že Snowdena zavraždila. Ta přitom neměla vůbec žádnou zprávu o tom, kde se její přítel nachází.

Společně s celým světem tuto informaci zjistila až v červnu 2013, kdy v Hongkongu společně se zmíněným novinářem vyslali do světa tisíce tajných dokumentů americké vlády.

Nečekané odhalení provedl právě proto, že tím může potřít zlo, které USA po celém světě tímto sledováním způsobuje. Dle svých slov pro list The Guardian si naivně myslel, že tím vzbudí sebereflexi i v samotné vládě USA, čímž by se otevřely dveře k možnému návratu do vlasti.

Snowden však získal azyl v Moskvě, kam z Hongkongu doputoval přes Ekvádor. V rozhovoru pro The Guardian popisuje, jak postupně ztrácel naději na návrat do USA. „Byl jsem vystrašený. Byl jsem z pohledu agentů CIA v centrále zla. A navíc jsem tu nechtěl skončit,” vysvětluje Snowden.

Zneužití ústavy

Edward Snowden se v současnosti živí hlavně přednáškami, které realizuje převážně online. Zároveň hledí do budoucnosti s nadějí na jiné místo pro azyl, než je právě Moskva. Rád by se přestěhoval do Německa či Francie. Rozhodnutí vyvolat celoamerickou debatu o rozsahu odposlechů tajných služeb ho uvrhlo v nemilost v rodné vlasti, ale Snowdenova motivace měla mnohem vyšší smysl.

Podle něj totiž americké tajné služby zneužily ústavu USA. Za vynesení tajných dokumentů na veřejnost mu aktuálně hrozí desítky let vězení a dokonce může počítat s doživotím. V roce 2020 také požádal společně se svou ženou o dvojí občanství. V současnosti je tak Edward Snowden občanem USA a Ruska.

Zdroj: The Guardian

