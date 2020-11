Američtí prezidenti chovali křečky i poníky. Biden si do Bílého domu vezme manželku a dva německé ovčáky

Champa (zkráceně šampión) si rodina pořídila v roce 2008 poté, co byl Biden zvolen viceprezidentem a Barack Obama prezidentem. Pejska Bidenovi tehdy za volební vítězství slíbila jeho manželka Jill. Jméno vybrala jejich vnoučata a odkazuje na slova Bidenova otce, který mu říkal, aby se v těžkých chvílích nevzdával, což Biden opakovaně zmiňoval při kampani. Majora rodina adoptovala z útulku v Delaware před dvěma lety. Psi mají mnoho fanoušků na sociálních sítích.

Clintonův kamarád

Za administrativy Baracka Obama měl prezidentský pár portugalské vodní psy Boa a Sunnyho. Obama po svém volebním vítězství řekl svým dcerám, že si zaslouží štěně. Boa dcerám daroval senátor Ted Kennedy v roce 2009 a Sunnyho si rodina pořídila v srpnu 2013. Oba psi mají černou srst, ale Bo má bílou náprsenku. Tehdejší první dáma Michelle Obamová uvedla, že každý měsíc musí mazlíčkům schvalovat program, jelikož se chlupáči těší velké popularitě.

Bývalý prezident Bill Clinton měl hnědého labradora Buddyho a černobílého kocoura Sockse. Jak tomu mnohdy bývá, nebylo soužití psa a kocoura úplně mírumilovné a list The New York Times je žertovně označoval za protivníky. Clinton novinářům v roce 2000 řekl, že vedle něj někdy Buddy spí, když není manželka doma. „Je to můj opravdový kamarád,“ prohlásil. Hillary Clintonová o Socksovi a Buddym dokonce napsala knížku, která zahrnuje dopisy od dětí a popisuje jejich rivalitu.

Křečci, pták i poník

George Bush mladší měl za své vlády dva skotské teriéry - slečnu Beazleyovou a Barneyho. Slečnu Beazleyvou označoval Bush za zdroj štěstí, zatímco s Barneym sdílel lásku k přírodě. Oba mazlíčci se objevili na vánočních videích.

Titul prvního mazlíčka v dějinách Bílého domu však nepatřil jen psům a kočkám. Prezidentské rodiny chovaly i křečky, ptáky či dokonce poníka. Macaroniho (Makarón) dostala Caroline, dcera prezidenta Johna F. Kennedyho od tehdejšího viceprezidenta Lyndona Johnsona. Poník byl většinou ustájen ve Virginii, ale často se pásl na louce Bílého domu. Proslul i svou nezbedností. Když tehdejší první dáma Jackie Kennedyová prováděla íránskou císařovnu Farah po zahradě, pokusil se Macaroni panovnici ukousnout kytici narcisů.

