Atentát na Putina rozpoutá světovou katastrofu: Věštec Irlmaier vidí světovou válku a zničenou Prahu

Přejme si do nového roku jen to nejlepší a hlavně nenaplnění vizí věhlasných věštců. Právě ti totiž žádnou velkou radost pro následující měsíce nepředpovídají. Zvlášť ve chvíli, kdy si propojíme jejich vize, bychom se měli zamyslet.

Viděl víc, než sám chtěl

O věštbách Baby Vangy a Nostradama se dočteme téměř na každém kroku. Pak jsou tady ale i další vizionáři, jejichž jména sice nekolují tak často éterem, nicméně jejich předpovědi (často bohužel) nejsou o nic méně přesné.

Jedním z nich byl také Alois Irlmaier, docela obyčejný muž z Bavorska, který si v mládí prošel bojištěm první světové války. Po svém návratu ale zjistil, že ví patrně víc než ostatní lidé – a dokonce i víc, než by si sám přál. V jeho jasných představách o budoucnosti totiž vystupovaly další ozbrojené konflikty, a dokonce i třetí světová válka. Blíží se právě nyní?

Atentát na Balkáně

Podle Aloise Irlmaiera začne další globální katastrofa atentátem na vysoce postaveného státníka velké země. Takových se v minulosti odehrálo již několik, nikdy zatím naštěstí k rozpoutání třetí světové války nedošlo. Jak to ale bude v blízké budoucnosti? Srovnáme-li Irlmaierovu předpověď s věštbami Baby Vangy a Nostradama, kteří shodně tvrdili, že by se příští rok měl stát osudným pro státníka, jehož popis se víc než nápadně podobá Vladimiru Putinovi, máme rozhodně o čem přemýšlet.

Děsivě přesné válečné předpovědi

Irlmaierovy předpovědi se bohužel celkem přesně plnily již za druhé světové války, kdy mnohé přesně varoval před nebezpečím, které nakonec skutečně většinou přišlo. Když pak umíral, povzdechl si, že je vlastně rád, že odchází. Nebude totiž muset zažít to, co ve své mysli viděl. Nám nezbývá nic jiného než doufat, že se mýlil.

Pokud totiž ne, pak bude mít Evropa včetně Česka patrně brzy co do činění s ruskou invazí, která povede až do Porýní. A nejen to. Konflikt, který podle věštce odstartuje atentát na zmiňovaného politika, jenž by se měl odehrát na Balkáně, by měl sice poměrně rychlý, zato však skutečně katastrofický průběh, včetně využití jaderných zbraní.

Střed Evropy by se konfliktu nevyhnul

A protože je Česko právě ve středu Evropy, nemůžeme si myslet, že by se právě nám cesta velké ruské armády na západ kontinentu vyhnula. Praha podle Irlmaierových předpovědí podlehne nejen samotným tankům a leteckým útokům, ale dílo zkázy dokoná prach, který se vzedme po výbuchu patrně jaderné zbraně v severním moři.

Dávejme pozor na Putina

Chceme takovým hrůzám věřit? Samozřejmě, že ne. Stejně by ale bylo dobré sledovat plány ruského prezidenta v nadcházejících měsících. Patrně by nebylo v moci nikoho, aby mu jeho případný záměr vycestovat na Balkán rozmluvil, ale vydá-li se tam, pak doufejme, že se tentokrát vrátí v pořádku domů...

Zdroj: Wikipedie, Alois Irlmaier 1894–1959, E. M. Binder, Clarissa Schnabel, tz.de

KAM DÁL: Nostradamus i Baba Vanga se shodují: Ani Putinův konec nám už nepomůže, musíme se připravit.