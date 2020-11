Bouřlivé manželství ikony Ameriky Jacqueline Kennedyové a multimilionáře Onassise bylo odsouzeno k neúspěchu

Jacquelin Lee Bouvierová, jak znělo její dívčí jméno, se narodila do bohaté rodiny a jako nadané dítě dobře zajištěných rodičů mohla vystudovat ty nejlepší školy. Dokonce se vydala i na cestu do Evropy - opět za studiem. Nakonec zakotvila jako fotoreportérka v deníku Washington Times-Herald a to se později ukázalo jako osudné pro celý její další život. Díky svému umu se totiž vypracovala a podávala zprávy o lidech z nejvyšších kruhů, včetně těch královských.

První dámou Ameriky

Díky svému zaměstnání se seznámila také se svým budoucím manželem, J. F. Kennedym, kterého si později také vzala. Z manželství se narodily celkem čtyři děti, nejmladší chlapeček ale bohužel záhy zemřel. První manželství trvalo ale bohužel jen deset let.

Osudový Dallas

Přišel rok 1963 a v něm 22. listopad. Manželé byli na státnické návštěvě Texasu, kde v Dallasu došlo ke známému atentátu, na jehož následky prezident zemřel. Oblíbená první dáma se stáhla do ústraní a tvrdošíjně odmítala nabídky na jakékoliv politické či veřejné funkce. Svoje místo viděla u dětí a v péči o manželův odkaz. Jak v době, kdy byla první dámou nejmocnějšího státu světa, tak i v roli vdovy byla Jackie, jak ji lidé říkali, módní ikonou té doby. Dnes bychom řekli, že ji image mohla kazit skutečnost, že byla velmi silnou kuřačkou, ale nezdá se, že by jí to někdo vyčítal.

Rozporuplný sňatek

V době, kdy jsme se v Československu začali vyrovnávat s přítomností vojsk, která přijela národ “ochránit”, vdala se Jacqeline podruhé - tentokrát za multimilionáře Aristotela Onassise. Šlo o svazek, který byl už od počátku jen těžko pochopitelný a odsouzený k zániku. Kdo ví, proč si inteligentní žena, zvyklá mít svůj vlastní názor, vzala člověka, který viděl místo ženy u plotny a k potěše muže. A tak se k nim také choval.

Zlatokopka nebo vyděšená žena?

Vztahu nebyla nakloněna ani Onassisova rodina, která označovala bývalou první dámu Ameriky za pouhou vypočítavou zlatokopku, a dokonce ani Američané, kteří svoji Jacqeline do té doby milovali a ctili jako vdovu po oblíbeném prezidentovi. “Nevěra” jeho památce se tehdy rovnala zradě národa a lidé se tak také chovali. Aristoteles se ale k Jackie i přes veškeré předchozí románky s mnoha ženami choval dobře. Dokonce jí byl před svatbou i věrný a Jacqeline vyhovovalo bezpečí, které v jeho blízkosti cítila pro sebe i svoje děti, což pro ni bylo po atentátu na manžela i jeho bratra rozhodující.

Manželské problémy

Po svatbě se ale poměry mezi již manželi změnily a idylické vztahy vzaly za své. Naplno se projevily povahy obou z nich - Jacqeline nehodlala hrát roli tiché poslušné manželky a Onassis neunesl myšlenku na opak. A tak se manželé na mnoho let odcizili. On se scházel s jinými ženami, prý dokonce i se svou dávnou milenkou Marií Callasovou, operní pěvkyní, ona utrácela jeho peníze a snažila se žít podle svého. I když k sobě později našli znovu cestu, pro manželství bylo už pozdě. Stalo se tak totiž jen krátce před Onassisovou smrtí. Manželství to bylo chvílemi bouřlivé, chvílemi mrazivě tiché, ale rozhodně ne příliš šťastné.

Nový život s novým mužem

Po Onassisově smrti se Jacqeline vrátila ke své původní profesi a tady také potkala svého posledního životního partnera, novináře Peta Hamilla. Zemřela v roce 1994 v 64 letech na Non-Hodgkinův lymfom, zjednodušeně řečeno na “rakovinu krve” a její pohřeb přenášely televizní stanice v mnoha zemích světa.

