Britské námořnictvo může citelně oslabit, letadlové lodě Jejího Veličenstva mají problém vyplout

Velká Británie touží obnovit svou někdejší námořní moc, a rozhodla se proto postavit ve třídě Queen Elizabeth dvě plavidla: jedno stejnojmenné a druhé s názvem HMS Prince of Wales. Obě jsou sice už ve službě, nicméně jejich funkčnost a schopnost nasazení jsou značně limitované. Jak píše magazín National Interest, HMS Queen Elizabeth i HMS Prince of Wales už potkala série potíží, které zahrnují jak technické a mechanické problémy, tak operační omezení.

Za hodně peněz málo muziky

A vrásky na čele britskému námořnictvu dělá také skutečnost, že letadlové lodě v hodnotě 7 miliard liber nejsou v určitých případech schopné ani vyplout na moře. Podle jejich dosavadní služby bychom je mohli s nadsázkou označit za nevydařenou sérii, která v sobě kombinuje technické a operační limity a v neposlední řadě také smůlu.

Jak uvádí server forces.net, v únoru 2024 se měla HMS Queen Elizabeth zapojit do námořního cvičení NATO s názvem Steadfast Defender, největšího od skončení studené války. Nicméně u britské letadlové lodi byla zjištěna závada související s pohonným systémem, a tak se cvičení nemohla zúčastnit. Nahradila ji nakonec její sesterská loď.

První jednotku, která byla v moderní třídě letadlových lodí postavena, potkala rovněž nehoda v podobě požáru, když kotvila ve Skotsku. I když se jednalo o malý požár, který nemohl ohrozit ani techniku, ani lidskou sílu, dokresluje to názorně, s jakými problémy musela loď od zavedení do služby v roce 2017 zápasit.

Krátká služba bohatá na problémy

HMS Prince of Wales potkaly také problémy ve službě. V srpnu 2022 mělo plavidlo namířeno na společné cvičení s americkým a kanadským námořnictvem, jeho součástí měla být i americká námořní pěchota. Vše se zdálo být s lodí v pořádku, nicméně to bylo jen zdání, protože u ostrova Wight se porouchalo pohonné ústrojí, konkrétně lodní šroub na pravoboku. Letadlová loď musela být odtažena do přístavu Portsmouth k další inspekci.

Tím ovšem nezdary na moři neskončily. HMS Prince of Wales zaznamenal podobné potíže, tedy s pohonem, i v únoru 2023. Nespolehlivost letadlových lodí, které mají symbolizovat britskou námořní sílu, jsou nepříjemností, která se může propsat negativně do dalších britských plánů.

Nekončící potíže britského námořnictva

Námořnictvo bojuje nejen s nedostatkem lidské síly, zásobami, logistickými potížemi či nedostatečným financováním. Do toho započítejme již zmíněnou poruchovost obou vlajkových letadlových lodí, které mohou ohrozit akceschopnost NATO. Největší problém však představuje provozuschopnost velkých hladinových plavidel, protože ty jsou klíčovou součástí námořnictva. A letadlové lodě, které jsou ve službě pouze krátce, zatím Britům radost rozhodně nedělají.

