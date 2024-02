Bude i náš kontinent brzy pod vodou? První kompletně zmapovaný se potopil v roce 2017

Zélandie, která byla teprve v roce 2017 uznána jako plnohodnotný kontinent, se pohybuje samostatně už dobrých šedesát milionů let, zhruba před touto dobou se oddělila od superkontinentu Gondwana. Stala se prvním kontinentem v historii lidstva, který byl kompletně zmapován a vydal téměř všechna svá tajemství. Uvádí to studie publikovaná v magazínu Tectonics.

Byla to obrovská sopka

Každý kontinent má pod vodou jen těžko přístupné oblasti, které ztěžují geologické průzkumy. A vzhledem k tomu, že 95 % Zélandie už je potopeno, nebyl to pro odborníky jednoduchý oříšek k rozlousknutí. Naštěstí se nenechali odradit a tým vědců tak mohl oznámit, že se jim podařilo zmapovat kontinent o rozloze 5 milionů čtverečních kilometrů, včetně sedimentární pánve, vulkanických hornin apod.

Už dříve odborníci zjistili, že kůra Zélandie je tenčí než kůra většiny ostatních kontinentů, ale nebylo jasné, co tento proces způsobilo. Pomocí magnetických průzkumů odhalili možnou příčinu, která je poměrně výbušná – čedičové lávové kameny naznačovaly, že zde dříve existovala obří sopečná oblast.

Natahoval se jako pizzové těsto

Předpokládá se, že tato oblast explodovala před 100 až 60 miliony let, přesně v době, kdy se Zélandie odtrhla od Gondwany. „Po dobu nejméně 40 milionů let se roztavené magma vyplavovalo z trhlin a prasklin, kontinent se proto natahoval a ztenčoval jako těsto na pizzu,“ vysvětlil v prohlášení vedoucí studie Nick Mortimer.

Láva pokrývá oblast zhruba 250 000 čtverečních kilometrů, což je rozloha přibližně Nového Zélandu. „Není to úplná novinka, pokud jde o působení sopečných vlivů na rozpady kontinentů. Faktem ale je, že až donedávna bylo vše předmětem spekulací a dohadů. To je v podstatě první jasný závěr a svým způsobem i důkaz,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz amatérský geolog Pavel Poláček.

My se toho určitě nedožijeme

Podle něj je možné předpokládat, že podobným způsobem se někdy rozdělí i Evropa. „Nebude to zítra ani za sto let. Mluvíme v řádu milionů, navíc vůbec není jasné, zda k tomu dojde. Planeta Země jako taková může skončit dávno předtím, například tím, že změny způsobené člověkem budou dále neúnosné. Nebo že dojde k masivní sluneční erupci apod. Zkrátka možností je opravdu hodně a nás to až tak zajímat nemusí,“ doplnil s úsměvem Poláček.

Pokud jde o Zélandii, odborníci se mnoho naučili, zároveň ale přiznávají, že toho ještě hodně zbývá. „Musí nás zajímat nejen to, co kde je, ale také kdy, jak a proč došlo k zásadním geologickým událostem, které formovaly náš kontinent,“ dodal ve zprávě Nick Mortimer.

