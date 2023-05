Ceny energií klesají pod vládni strop

K čemu vlastně sloužilo zastropování cen?

Pokud vám v loňském roce končila smlouva s vaším poskytovatelem plynu nebo elektřiny, čekalo vás uzavření nové smlouvy. Ale kvůli turbulencím na trhu se ceny jak elektřiny, tak i plynu vyšplhaly v podstatě nesmyslně vysoko. A tak domácnosti a firmy, které byly aktuálně bez smlouvy, čekalo poměrně náročné období. Výjimkou nebyly ani ceny elektřiny o 300% vyšší, než byla původní smlouva. Pro mnoho domácností i firem to bylo v podstatě likvidační období.

Proto vláda rozhodla o zastropování cen. Tedy o stanovení maximální částky, za kterou je možné elektřinu a plyn prodávat. Nicméně se zdá, že v poslední době nebude strop cen zase tak potřebný. Ceny se totiž přirozeně vrací k normálu a klesají pod vládní strop. Jak toho jako běžný uživatel můžete využít?

Jak získat levnější elektřinu a plyn?

Základem je vědět, jak je na tom vaše aktuální smlouva. Pokud se totiž blíží její konec, nic vám nebrání sjednat si novou u jiného poskytovatele. Levná elektřina a plyn pak může být vaše v podstatě okamžitě. Plyn totiž klesl u některých poskytovatelů až o 42% a elektřina o 23% níž, než jsou ceny vládního stropu.

Pokud máte smlouvu se svým stávajícím poskytovatelem na několik měsíců zafixovanou a tedy nemůžete přejít okamžitě, je možné i tak uzavřít novou smlouvu s levnějšími cenami. Jen si na její platnost budete muset počkat, než vyprší smlouva stará. Pokud byste uzavřeli novou a stará smlouva by nebyla zrušena, platili byste v podstatě elektřinu dvakrát.

Jak se počítá cena elektřiny?

Chcete-li vypočítat svůj účet za elektřinu, budete muset zjistit využití každého spotřebiče a zařízení ve vaší domácnosti, zejména těch, které se používají denně. Kdyby byl život o něco snazší, všichni bychom žili v chytrých domácnostech s aplikací, která za nás rozděluje využití! Bohužel tomu tak zatím není. Dobrou zprávou je, že zjistit, kolik elektřiny každý spotřebič spotřebuje a vypočítat si měsíční účet, není tak těžké, jak se zdá.

První věc, kterou musíte udělat pro výpočet spotřeby elektřiny, je zjistit, kolik wattů elektřiny spotřebuje každý váš spotřebič a zařízení za den. Chcete-li odhadnout využití za měsíc, musíte tuto částku vynásobit 30 (průměrný počet dní v jednom měsíci).

Druhou variantou je pořídit si v elektru adaptér, který zapojíte do zásuvky a do něj pak připojíte zařízení, které chcete změřit. V podstatě vám pak na jeho digitálním displeji vyjede průměrná spotřeba. Pokud tedy nejste velcí kamarádi s matematikou a převody jednotek, tohle by mohla být cesta pro vás.

Chcete-li vypočítat náklady na elektřinu každého spotřebiče, musíte jednoduše vynásobit měsíční spotřebu v kWh sazbou za elektřinu stanovenou vaší energetickou společností. Ceny elektřiny se mohou lišit nejen u jednotlivých dodavatelů, ale také podle typu vaší smlouvy a regionu, ve kterém žijete. Při výpočtech tak ideálně vycházejte z údajů na své smlouvě.